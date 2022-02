“spacciate-fake-news,-vergognatevi!”:-bufera-su-mattino-5,-errore-che-grida-vendetta-[video]

Ciò che è successo in diretta a Mattino 5 ha dell’incredibile. L’errore è lampante e non si può non notare: problemi in vista

Il programma della mattina di Canale 5 non sta di certo vivendo momenti facili. Mattino 5 News, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, durante la puntata del 24 febbraio hanno affrontato il delicato tema della guerra tra Ucraina e Russia. La questione è molto intricata e il programma ha deciso di trattarlo con profondità, andando in diretta a commentare i fatti che stavano succedendo e cercando di approfondirne cause e conseguenze.

Durante la puntata, però, è stato commesso un errore madornale. Tutti l’hanno notato ma, in particolare, è diventato bersaglio di uno dei programmi più irriverenti: Striscia la Notizia.

Mattino 5 fa vedere un’esplosione, ma è quella sbagliata

Durante la puntata di giovedì 24 febbraio, Francesco Vecchi ha affrontato in diretta ciò che stava succedendo in Ucraina. E’ proprio nella notte tra il mercoledì e il giovedì che Putin ha attaccato e quindi tutti i programmi televisivi si son trovati, in poche ore, a dover riformulare una scaletta già organizzata. Non è certamente semplice pianificare di nuovo, in pochi minuti, un’intera puntata, soprattutto se il tema di cui si andrà a parlare è la guerra.

Francesco Vecchi però si è destreggiato bene, ammettendo fin dai primi minuti che ogni notizia poteva essere smentita o ampliata in diretta. La puntata ha quindi retto il peso dell’argomento. A un certo punto, però, il conduttore di Mattino 5 ha mostrato un video di ciò che era accaduto al confine tra la Bielorussia e l’Ucraina durante la notte precedente. Le immagini sono sconvolgenti e mostrano nuvole di fuoco e fumo, causate da un attacco che ha provocato una forte esplosione.

Il video si conclude con le urla di chi sta riprendendo, cittadini sconvolti per ciò che stava succedendo alla loro patria. A un certo punto, però, Francesco Vecchi richiama l’attenzione in studio e, lanciando un’occhiataccia dietro le quinte, dice: “Ragazzi… Direttore ti chiedo scusa, devo andare un attimo in pausa, ci ritorneremo“. Striscia la Notizia ha poi smascherato quale sia stato l’errore. Le immagini mostrate, infatti, ritraevano un’esplosione accaduta in Cina nel 2015 e sono online da anni:

Complimenti per le fake news che spacciate @mattino5.

Vergognatevi https://t.co/cX5FbrHNtJ — Antonio (@redblack1980) February 25, 2022

L’accusa per il programma di Canale5 è pesantissima e sicuramente non fa piacere ricevere una tirata d’orecchie così forte da Striscia la Notizia.

