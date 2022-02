Quali sono gli Pneumatici più costosi al mondo ?

Il costo degli pneumatici sembra che stia aumentando notevolmente e che gli pneumatici al miglior prezzo non sembrano più esistere. Tuttavia oltre gli pneumatici auto per i comuni mortali abbiamo appreso la notizia dal blog di TrovaPneumatici.it che addirittura nel mondo c’è chi spende 600.000 dollari per acquistare un treno di gomme ?

E’ possibile acquistare quindi 600.000 dollari per un cambio di pneumatici ? Sembra proprio di si, qualora gli pneumatici acquistati siano delle Z Tyres.

Ma cosa può giustificare tali prezzi? Semplicemente il fatto che questi pneumatici siano decorati con una foglia d’oro a 24 carati sul fianco. Questo prezzo unitario di $ 150.000 fa atterrare questi pneumatici nel libro del Guinness World Records.

Mentre i prezzi della Bugatti Veyron sembravano già eccessivi con un conto di 24.000 € per cambiare le quattro gomme, quello delle ultime Z Tyres sono davvero cifre da capogiro. Con un prezzo di $ 150.000 ciascuno, o circa € 135.000, gli pneumatici Z sono diventati gli pneumatici più costosi al mondo.

Questi pneumatici da 21 pollici con le dimensioni di 295/35 ZR 21 sono stati realizzati dal marchio a Dubai, poi trasportati in una gioielleria in Italia.

Fonte: TrovaPneumatici.it