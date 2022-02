paolo-bonolis-cambia-tutto,-indiscrezione-bomba:-nuovo-progetto-in-arrivo

L’instancabile conduttore di Avanti un Altro ha in progetto una novità pazzesca. Ormai è stato annunciato, non si torna più indietro

Nei suoi oltre vent’anni di carriera, Paolo Bonolis ha davvero fatto di tutto. Nato in Rai come presentatore di programmi per bambini, Bonolis è poi passato alla conduzione di Affari Tuoi. Dopo un Sanremo di successo è passato in Mediaset, dov’è diventato il volto di Ciao Darwin e Avanti un Altro, due giochi ironici e dal ritmo incalzante, così com’è lui.

Nelle ultime ore una potentissima indiscrezione ha svelato un suo progetto futuro. Sembra tutto pronto e l’artefice non sarebbe solo lui: in arrivo grosse novità per Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis: “Lo sto facendo lavorare, se no…”

L’incontro con la televisione è avvenuto totalmente per caso, per Bonolis. Aveva poco più di vent’anni e studiava Scienze Politiche, con l’obiettivo di diventare un diplomatico. Un amico gli ha un giorno chiesto di accompagnarlo a fare un provino per la televisione e lui ha accettato. Una volta arrivati, la produzione gli ha chiesto perché non ci provasse anche lui. Già che c’era, quindi, l’ha fatto: il resto è storia.

Dopo l’esordio come conduttore di programmi per bambini, Paolo Bonolis ha scoperto presto quale fosse il suo vero cavallo di battaglia: i giochi. In coppia con Luca Laurenti, le sue trasmissioni sono irriverenti e stuzzicanti e riescono ogni anno a rinnovarsi, pur non stravolgendosi mai. E’ questo il segreto del successo che lo corona ancora come uno dei conduttori più amati.

Sposato con Sonia Bruganelli, con la moglie Paolo condivide non solo la casa e i figli ma anche l’ambiente di lavoro. E’ anche lei un volto molto noto, infatti, soprattutto dopo il ruolo di opinionista al GF VIP di quest’anno a fianco di Adriana Volpe. Ed è stata proprio la moglie a svelare i progetti futuri di Paolo Bonolis. Intervistata da Maurizio Costanzo a “Facciamo finta che”, la Bruganelli ha parlato dei propri progetti per il futuro. Tra questi non rientra una nuova edizione da opinionista al GF VIP, di cui conserverà un buon ricordo pur sentendo il bisogno di cambiare aria.

Per quanto riguarda il marito, Sonia Bruganelli non si è di certo trattenuta. Produttrice di lavoro, ha ammesso: “Continuo a fare la produttrice e, se Dio vuole, forse anche il buon Bonolis farà un programma nuovo!“. A quel punto è intervenuto telefonicamente anche Bonolis, che ironicamente ha detto che la moglie stava delirando. Ma Sonia ha ben chiaro in testa il loro futuro: “Non lo vuole dire”, ha ammesso. “Lo faccio lavorare per il programma nuovo, se no questo mi si adagia sugli allori!“.

