Oroscopo di Paolo Fox 27 febbraio: domenica in amore priorità ai desideri

Ariete – Giornata favorevole per l’amore, Luna favorevole, non isolatevi se siete da soli da un po’. Chi cerca un primo impiego potrebbe trovare qualcosa, ma potrebbero esserci elementi da rivedere. Potrebbero esserci scontri da affrontare.

Toro – Buono l’amore, la Luna aiuta gli innamorati. E’ prevista una sensazione speciale in queste ore. Sul lavoro qualcosa si è chiuso o si sta per chiudere, ma ci sono già nuove aperture in vista.

Gemelli – In amore vi sentite forte, domani ancora di più. Sono favoriti gli incontri. Se lavorate a tempo determinato sapete che dovrete fare l’impossibile per farvi rinnovare un contratto entro tre mesi.

Cancro – In amore le relazioni che hanno resistito sono molto forti, marzo porterà un premio. Sul lavoro c’è incertezza, stanchezza e cercate soluzioni, ma non tutto dipende da voi. Forse attendete proposte o cambiamenti.

Leone – E’ in arrivo un transito agitato di Venere: le coppie che fanno tira e molla da un po’ devono darsi una calmata. Sul lavoro siete arrabbiati, se non ottenete ciò che volete potreste dare la colpa all’ambiente.

Vergine – Buona anche questa domenica, siete molto ottimisti per il futuro, anche in amore. Sul lavoro la situazione generale chiede più coraggio.

Bilancia – In amore se avete chiuso una relazione potrete finalmente pensare a un futuro migliore. Sul lavoro iniziate a fare progetti, potrebbero diventare più facili da gestire dopo la prima settimana di marzo.

Scorpione – Ottimo l’amore: oggi avete con voi Luna, Sole, Venere e Mate favorevoli, e anche Giove è con voi. Sul lavoro c’è chi vuole cambiare aria o farsi valere, altri, invece, restano bloccati perché in fondo non stanno così male.

Sagittario – In amore oggi e domani sono giornate buone, ma attenzione alle dispute con gli ex. Piccole questioni legali da risolvere. Sul lavoro pensate a qualcosa di nuovo, attenzione nelle compravendite: colpa di Giove dissonante.

Capricorno – Buono l’amore: Sole e Giove sono favorevoli, il periodo è importante per chi ha in mente un evento o vuole realizzare qualcosa quest’anno. Sul lavoro ci sono buone prospettive: se siete fermi da tempo fate una richiesta, potreste ottenere risposte.

Acquario – In amore avete la Luna che aiuta il recupero psico-fisico e un evento in arrivo per le coppie che stanno insieme da un po’. Sul lavoro giornata caotica, ma spesso è in queste situazioni che arrivano le idee migliori.

Pesci – Ottima la situazione in amore: Luna favorevole, risoluzioni di problemi dall’oggi al domani, intuizioni positive. Anche sul lavoro è buona la situazione: recuperate terreno, c’è qualcosa in più rispetto allo scorso anno.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 27 febbraio: domenica in amore priorità ai desideri proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.