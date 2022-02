Oroscopo di Barbanera 26 febbraio: sabato di alti e bassi

Ariete (21/3 – 20/4) – Le opportunità non mancano per afferrarle al volo: dovete buttarvi nella mischia e accettare il rischio di sovvertire in positivo la scala delle priorità.

Toro (21/4 – 20/5) – Oggi la Luna insiste a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite in compagnia, passeggiate romantiche.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le aspettative.

Cancro (22/6 – 22/7) – Illuminato da Giove, l’amore risplende. Per incontrarvi, andate l’uno verso l’altro e non aspettate che sia l’altro a fare sempre il primo passo.

Leone (23/7 – 23/8) – Nella vostra attività rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione, e men che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare.

Vergine (24/8 – 22/9) – Certe scelte, prima di essere prese, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Meglio non stuzzicarvi, oggi che la Luna vi tiene sotto tiro mettendo in luce i punti meno piacevoli del vostro carattere. Reazioni fuori luogo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La coppia Luna-Giove funziona come un trampolino perfetto per la carriera. Consapevoli delle vostre capacità, pretendete ciò che vi spetta.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Un passo avanti sulla strada del consolidamento della vostra situazione lavorativa, grazie a un apporto di concretezza e di senso pratico.

Capricorno (22/12 – 20/1) – I rapporti con i vostri cari acquistano spessore, stima e fiducia reciproci. È il momento di tirare più frecce possibili dal vostro arco: prendete la mira!

Acquario (21/1 – 19/2) – Avete fascino e la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda, anche se tendete ad essere volubili e irrequieti. Interrogatevi sui motivi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Potrete mettere a frutto la vostra professionalità, per fare un salto di qualità oppure operare dei cambiamenti. La Luna vi spiana la strada.

