“menzogne-che-fanno-venire-i-brividi”:-figuraccia-di-miriana-trevisan,-contro-di-lei-prove-schiaccianti-[video]

La soubrette Miriana Trevisan messa con le spalle al muro: rivolta interna tra le mura del GF Vip, volano accuse e recriminazioni.

L’aria della finale, prevista per il 14 marzo, infuoca i rapporti all’interno del GF Vip e i concorrenti, ora più che mai, rinvangano vecchie questioni e riaccendono animosità sopite. In particolare, nelle ultime ore è stata Soleil Sorge a scagliarsi contro una gieffina altrettanto longeva di quest’edizione del format di Mediaset. Si tratta di Miriana Trevisan, con cui l’influencer ha avuto un faccia a faccia durante l’ultimo prime time.

Alfonso Signorini, infatti, ha voluto schierare Katia e Soleil in contrapposizione a Manila e Miriana, dichiaratamente avversarie nel gioco e nei rapporti personali. Il conduttore ha chiesto conto dei motivi dei loro contrasti, ottenendo però un riscontro piuttosto tiepido, durante la messa in onda. La questione, però, è emersa successivamente, al termine della diretta, e Soleil ha affrontato la bruna soubrette senza mezzi termini.

“Stavate inciuciando!”: Soleil Sorge affronta a viso aperto Miriana Trevisan, scontro pesante in Casa

Soleil, seduta a fianco dell’inseparabile Sophie, ha scagliato una pesante accusa a Miriana, rinfacciandole: “Vuoi negarlo pure tu? E’ questo che mi fa male! Parlavi, inciuciando!“. Manila è intervenuta, opponendo una ferma replica: “Con me, no!“. Miriana a questo punto ha chiamato in causa l’attore Davide Silvestri, chiedendogli di confermare la sua versione: “Davide, ho mai inciuciato in 5 mesi con te? Davide è un mio amico… Davide mi ha mai sentito inciuciare su Sole in questi 6 mesi?“. Alla risposta negativa di Davide, Soleil ha ribadito: “Ma io non sto dicendo che l’hai sentita, io ho visto dei video!“. A questo punto, la soubrette si è difesa: “I video erano risposte alle tue provocazioni!“.

Manila è scesa in campo, argomentando: “Parlavamo che né te, né Katia mi avevate difeso con Kabir, mica è inciuciare!“. L’ex Miss Italia, infatti, si era scontrato con l’attore indiano Kabir Bedi all’interno del reality a causa di quello che è stato spacciato come un equivoco tra i due. Kabir, dopo aver votato come preferito tra i compagni l’enologo Barù, aveva male interpretato il distacco di Manila, imputandolo ad una reazione esagerata per la mancata preferenza nei suoi confronti. Katia e Soleil avevano assunto un atteggiamento super-partes, lasciando Manila sola nella bagarre. L’aria in Casa ormai si taglia con il coltello, e le discussioni si moltiplicano: ecco il video del confronto tra Soleil e Miriana. Un utente commenta: “Le menzogne di Miriana fanno venire i brividi…“.

Miriana, già accusata di essere eccessivamente protetta dagli autori del GF Vip, è uno dei concorrenti più chiacchierati in corsa per la finale. Guadagnerà l’ambito montepremi?

