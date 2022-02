“Ma che ci fa lì?”: scandalo Alessandro Basciano, inciucio a sorpresa sotto le coperte [FOTO]

Nella notte è andato in scena un inciucio sotto le lenzuola tra Alessandro Basciano e una gieffina che non era la sua amatissima Sophie Codegoni.

Nella notte è successa una cosa che sta destando parecchio clamore. Alessandro Basciano ha avuto un incontro molto speciale sotto le coperte con una gieffina.

Molti sarebbero portati a pensare che si tratti di Sophie Codegoni, dalla quale ormai Alessandro appare inseparabile. Infatti i due ragazzi ad oggi formano l’unica coppia del Grande Fratello Vip che ancora a resiste alla dinamiche e alle tentazioni della Casa.

L’episodio accaduto ieri arriva quindi come un fulmine a ciel sereno perché con Basciano non c’era Sophie, e in rete si è scatenata una serie infinita di ipotesi che abbracciano più di una eventualità.

Alessandro Basciano, inciucio a sorpresa: incontro segreto sotto le lenzuola

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni formano una coppia di ferro. Sono sempre pronti a scambiarsi attenzioni di ogni genere: abbracci, carezze e baci. Sono arrivati addirittura a fare progetti di coppia alquanto impegnativi una volta messo piede fuori dalla casa di Cinecittà.

Ma ieri a infilarsi sotto le coperte di Alessandro è stata Jessica Selassié. “Ma che ci fa Jessica in mezzo a Sophie e Basciano”, si è chiesto un utente di Twitter. E molti telespettatori hanno cominciato a fare illazioni su un possibile tradimento di Alessandro nei confronti di Sophie.

SIGNORI E SIGNORE JESSICA E ALESSANDRO BASCIANO #gfvip pic.twitter.com/kOBc1ULr6O — Memole2021 (@memole2021) February 26, 2022

Ma in realtà pare non si tratti di questo. I telespettatori più attenti hanno visto come è andata davvero: Sophie ha chiesto a Jessica di andare in camera di Alessandro, perché lui doveva dirle qualcosa. Il fatto di essersi infilati sotto le coperte è un’usanza molto diffusa in casa, serve infatti a impedire che la regia capti ciò che viene detto.

Di qui l’ipotesi più accreditata dai seguaci del GF Vip su quanto accaduto nella notte. L’inciucio riguarderebbe le strategie da adottare nelle prossime ore in vista delle nomination. “Stanno organizzando la catena di salvataggi delle nomination in cui hanno escluso Miriana. Jessica voterà Sophie che voterà Basciano che voterà Baru”, ipotizza sempre su Twitter un altro utente. Che aggiunge con tono polemico: “Il tutto, ovviamente, senza microfoni. Perché il regolamento vale solo per alcuni!”.

