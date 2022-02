Inter, 0 gol e pari col Genoa: è il campionato del “ciapa no”. E ora il Napoli può agganciare la vetta

L’Inter non sfonda a Marassi e non sfrutta l’ennesima occasione offerta dal Milan, che un paio d’ore prima si era fatto fermare sull’1-1 dall’Udinese a San Siro. Nel campionato del “ciapa no”, i nerazzurri di Inzaghi pareggiano 0-0 in casa del Genoa e restano a -2 dai cugini, ancora in testa alla classifica nonostante il secondo deludente pari consecutivo (una settimana fa era stato 2-2 con la Salernitana, ma l’Inter aveva fatto peggio perdendo 2-0 al Meazza col Sassuolo).

I campioni d’Italia in carica, con una partita da recuperare a Bologna, si presentano in Liguria con Dzeko e Sanchez davanti, ma l’attacco ancora una volta stenta. Primo tempo con pochissime emozioni, nella ripresa gli ospiti prendono il sopravvento territoriale ma è un dominio sterile. Al 62′ l’occasione più importante per l’Inter: sul corner di Calhanoglu colpisce di testa, sul primo palo, D’Ambrosio che centra la traversa. Forcing della squadra di Inzaghi che lascia spazi alle ripartenze e in una di queste Calafiori colpisce l’esterno della rete. Al 78′ è Sturaro a calciare alto da buona posizione. Entra anche Lautaro nell’Inter e al 79′ ci prova subito ma Sirigu respinge in corner. L’Inter ci prova fino alla fine gettando palloni in area senza fortuna. E ora Inter e Milan proveranno a rifarsi nel derby di Coppa Italia, con il Napoli che potrebbe portarsi in testa a pari punti a quota 57 vincendo all’Olimpico con la Lazio.