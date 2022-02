Biagio D’Anelli sbugiardato, tutta la verità sul GF: rivelazione incredibile della sua ex

Brutti momenti quelli che sta vivendo Biagio d’Anelli. La verità è uscita improvvisamente e ora la situazione diventa molto critica

E’ stato uno dei protagonisti del GF VIP di quest’anno, Biagio d’Anelli. Entrato all’inizio del programma, Biagio ha vissuto dentro la casa per circa un mese. Un periodo di certo breve, se confrontato con quello di chi ancora oggi è dentro la casa più spiata d’Italia. Anche in quel poco tempo, però, Biagio è riuscito a farsi conoscere dal pubblico e dai concorrenti. Nel GF VIP ha anche incontrato l’amore in Miriana Trevisan.

Nelle ultime ore, però, la terra sotto ai suoi piedi sta vacillando. Una dichiarazione del tutto inaspettata sta mettendo a dura prova l’organizzatore di eventi e la sua relazione.

Biagio d’Anelli: “Non l’ha mai lasciata!”

Una caratteristica ben nota del talent scout e organizzatore d’eventi è la sua tendenza a instaurare relazioni amorose. Tutte le sue storie, infatti, hanno riempito per giorni le pagine dei gossip. Sono molte le donne il cui volto è spesso stato affiancato a quello di Biagio: Francesca Cipriani, Silvana Curcio, Simona Salvemini e, tra le altre, anche Emanuela Tittoccchia.

E’ proprio quest’ultima che sta mettendo in crisi la reputazione dell’ex fidanzato. Tra i due non scorre più buon sangue e, da dopo la relazione finita nel 2017, i litigi son stati frequenti anche in TV. La Tittocchia, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Vero, un magazine. Quando il giornalista ha fatto notare ad Emanuela che Biagio, nella casa del GF VIP, l’ha spesso criticata e attaccata lei ha risposto, semplicemente: “Perché?”.

Poco dopo, però, Emanuela Tittocchia ha sganciato una vera e propria bomba nei confronti dell’ex Biagio d’Anelli. “Penso non abbia mai lasciato la compagna, Silvana Curcio” ha raccontato. Parole durissime che, se fossero confermate, farebbero di Miriana Trevisan l’inconsapevole amante. “So che è anche andato in Germania a parlare con i suoi genitori e si sentono ancora…” ha dichiarato la Tittocchia a Vero.

Inutile dire, quindi, che l’ex fidanzata di Biagio non creda all’amore che lui ha con Miriana Trevisan. Di lui ha addirittura detto che è capace di fare credere alle donne ciò che vuole. “E’ talmente concentrato su sé stesso che lui fa quello che gli serve“. Parole durissime che muovono un’accusa ancora più dura. Biagio per ora non ha risposto a queste accuse e Miriana non ne è probabilmente al corrente, ma si prevedono fulmini e saette per quando lo verrà a sapere.

