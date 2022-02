“un-ca**aro!”:-raimondo-todaro-l’ha-fatta-grossa,-pesantissime-conseguenze-per-lui

Una frase di troppo di Raimondo Todaro fa scattare la maestra Alessandra Celentano. Sbugiardato in diretta, momento difficile per lui

E’ l’ultimo arrivato al bancone dei docenti di ballo ma il suo impatto è molto forte. Raimondo Todaro, che per anni ha militato nella scuderia dei professionisti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, quest’anno è sbarcato ad Amici di Maria de Filippi. Di lui si conosceva la qualità come ballerino e come tecnico, da anni dimostrata con educazione ed eleganza nel programma di Rai1. Ciò che non si conosceva, però, è il suo carattere fumantino.

Durante questa prima esperienza ad Amici più volte si è scontrato con la maestra Alessandra Celentano. Nelle ultime ore, però, lei ha organizzato un vero e proprio contrattacco al docente di latino-americano: Raimondo Todaro sbugiardato senza precedenti.

Raimondo Todaro esprime un giudizio ma la Celentano lo sbugiarda

Nonostante manchi sempre di meno al serale, i ballerini e i cantanti possono uscire o entrare nella scuola di Amici21 in qualsiasi momento. E’ proprio questo che è accaduto a Mattia, il ballerino di latino-americano della classe di Raimondo Todaro. Il ragazzo, a dicembre, aveva subito un infortunio al piede. Nonostante il dolore, la redazione aveva deciso di farlo rimanere nel programma in attesa di vedere se la situazione si sarebbe risolta. Dopo varie settimane, però, il referto medico ha confermato la necessità di mesi di stop e Mattia ha dovuto lasciare il programma.

Al suo posto, Alessandra Celentano ha fatto entrare Leo. Dopo una serie di casting per determinare un sostituto forte e capace, ha scelto il ballerino Leonardo Lini. Questo è quindi entrato a far parte della sua squadra, poiché da lei scelto, e non di quella di Todaro. Durante la puntata di domenica 20 febbraio, Leo si è esibito come da programma. Maria de Filippi ha quindi chiesto un parere tecnico al maestro Raimondo Todaro, il quale si è espresso in maniera molto dura sul ballerino, criticandone gambe e piedi.

Per cercare di capire se questo fosse vero, Alessandra Celentano ha chiesto all’amica e collega Nancy Berti di dire la sua. La Celentano, infatti, ha più volte sottolineato di non essere preparata tecnicamente nel latino-americano e per questo ha chiesto alla Berti di visionare i video. Ebbene: la pluri-campionessa italiana ha smentito ogni critica di Todaro sul fisico e sulle capacità di Leo. Un colpo durissimo per lui che ha grosse conseguenze in termini di credibilità.

Attualmente vivendo per la Cele e Nancy Berti che definiscono, indirettamente, Todaro un cazzaro ✨#Amici21 — Tired 💎 (@AliadaDeLosTA) February 23, 2022

Che quella della Celentano sia una mossa preparata proprio per screditare il collega è probabile, non essendoci fra loro una grande amicizia. Quel che è certo, però, è che Nancy Berti è esterna da questi meccanismi e non avrebbe alcun ritorno nel non dire la verità.

The post “Un ca**aro!”: Raimondo Todaro l’ha fatta grossa, pesantissime conseguenze per lui appeared first on Ck12 Giornale.