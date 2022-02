stefania-orlando,-svolta-da-non-credere:-scelta-ad-alto-rischio-per-tornare-in-tv

La soubrette Stefania Orlando ha un asso nella manica: si giocherà il tutto per tutto in una nuova sfida professionale.

La showgirl Stefania Orlando è stata una delle figure più iconiche della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Il suo connubio con il vincitore del format Tommaso Zorzi ha conquistato il web, consacrandola come Regina assoluta e vincitrice morale del reality di Mediaset. Spesso, durante l’attuale edizione in corso, il mondo dei social ha invocato il suo ritorno nella Casa di Cinecittà al fine di ristabilire l’ordine, ma la vulcanica Stefania sembra avere ben altri progetti in mente…

Stefania Orlando e l’approdo a “Nove”: rischio calcolato o ritorno in gran stile?

Stefania sbarcherà ben presto sul canale televisivo “Nove” come concorrente di un nuovo format lanciato dall’emittente. Si tratta del nuovissimo “Stand up! Comici in prova“, che prevede un percorso di formazione di alcuni Vip in gara, per arrivare a sfornare un vero e proprio sketch comico da presentare agli spettatori del programma. I docenti saranno, ovviamente, comici rodati come, ad esempio, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Scintilla, Francesco De Carlo e Debora Villa.

Stefania comparirà perciò nella classe di apprendisti commedianti, e al suo fianco ritroveremo il volto simbolo di “Temptation Island“. Anche Filippo Bisciglia, infatti, sarà parte integrante del progetto, tentando a sua volta di apprendere l’arte della comicità. Sugli altri nomi dei partecipanti all’esperimento circolano solamente indiscrezioni, ma per ora non c’è alcuna conferma ufficiale. I cinque tutor e insegnanti avranno a disposizione due settimane per trasmettere il loro sapere ad altrettanti allievi volenterosi. Gli aspiranti comici dovranno affrontare numerose prove durante il progredire della gara, come esibizioni a sorpresa e sondaggi in incognito. Al termine del percorso, dovranno inoltre confezionare un vero e proprio spettacolo comico con tutti i crismi. Riuscirà Stefania a persuaderei suoi fan circa il proprio talento? La sfida è accettata.

