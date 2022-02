Oroscopo di Paolo Fox 26 febbraio: tante novità questo sabato in amore e lavoro

Ariete – Attenzione in amore, Luna contraria sia oggi che domani. Facciano particolare attenzione le coppie che hanno già avuto dei problemi. Sul lavoro Venere tornerà con voi a partire dal 6 marzo: se avete chiuso qualcosa si riaprirà, questioni legali in risoluzione.

Toro – Una buona giornata in amore, anche se non avrà il potere di sanare l’impossibile, tuttavia sarete molto comprensivi. Sul lavoro farete meglio a farvi scivolare le cose addosso, domenica sarà un giorno migliore.

Gemelli – Buono l’amore, ci sono molti pianeti favorevoli: Mercurio e Saturno, inoltre potete fare progetti con un Acquario o Capricorno. Sul lavoro non dovreste sottovalutare la possibilità di un cambiamento, anche radicale. Nuovi accordi in arrivo entro la primavera.

Cancro – Luna e Venere in opposizione oggi: è da un po’ che nei weekend avete piccoli problemi da superare. Sul lavoro dovete tenere sotto controllo le tensioni, tenente lontane le tensioni nel weekend.

Leone – In amore si consiglia cautela, non arrabbiatevi se il partner non è d’accordo con voi. Sul lavoro siete in competizione con voi stessi, avete bisogno di riposo.

Vergine – Questo fine settimana è molto buono per l’amore, tanti i pianeti dalla vostra: Luna, Venere e anche Marte. Occhio ai social se siete single: potrebbe esserci un incontro speciale. Giornata attiva sul lavoro, sei una persona razionale che detesta le perdite di tempo. In molti vogliono stabilità.

Bilancia – Attenzione in amore: oggi e domani Luna, Venere e Marte vi rendono nervosi. Evitate di tornare su vecchi discorsi. Sul lavoro c’è qualche piccolo conto in sospeso, guadagnate di meno nell’ultimo periodo.

Scorpione – E’ tempo di recuperare le relazioni: oggi e domani Luna favorevole. Evitate di discutere inutilmente sul lavoro e anche di essere testardi. C’è da preparare un discorso o una mail importante nei primi giorni di marzo, specie il 2 se si tratta di un discorso.

Sagittario – Se siete una coppia forte avrete una riconferma entro la fine del mese. Se avete chiuso un lavoro non dovete pensare che non andrete più avanti.

Capricorno – I sentimenti tornano in auge questo sabato a causa della Luna che entra nel vostro segno. Sul lavoro è possibile rinnovare un contratto. C’è una fase creativa che aiuta anche chi è in proprio.

Acquario – Interessante la fine del mese: esplosione di emozioni il 28. Anche il lavoro è ok: siete creativi e avete capacità di recuperare terreno. Potreste anche interrompere una collaborazione se qualcosa non vi sta bene.

Pesci – Questo weekend è ideale per coltivare l’amore o star vicini a qualcuno che vi interessa. Se siete dei dipendenti potreste fare carriera.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 26 febbraio: tante novità questo sabato in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.