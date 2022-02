Oroscopo di Branko weekend 26 e 27 febbraio: ecco la classifica segno per segno!

7 – Ariete – abitudinari. Dall’ora di pranzo di sabato e per l’intera domenica, il primo segno zodiacale preferirà, c’è da scommetterci, adagiarsi sulle proprie abitudini, specialmente sul fronte amoroso dove eviterà come la peste di toccare argomenti pruriginosi con l’amato. Tale gioco del ‘nascondino’ sentimentale filerà probabilmente liscio come l’olio nel weekend, ma difficilmente darà i medesimi frutti la settimana entrante.

4- Toro – Un annoso problema o un inaspettato imprevisto potrebbe gettare nel panico la prima decade nativa ma sarà facile che il segno fisso, nel corso del weekend, riceva un aiuto da una persona cara, la quale in un colpo solo toglierà le castagne dal fuoco e gli dimostrerà la propria benevolenza.

11 – Gemelli – bizzosi. L’indesiderato protagonista del weekend del primo segno d’Aria potrebbe essere il nervosismo, il quale nascerà spesso per futilità, che renderà i nativi meno vogliosi del solito di circondarsi di persone care. Assecondare il desiderio di starsene per due giorni un po’ in disparte, però, non sarà affatto deleterio, anzi permetterà al segno mobile di schiarirsi le idee con più semplicità.

10 – Cancro – comunicazione flop. Le due giornate che chiudono la settimana avranno buone possibilità di risultare poco favorevoli ai nati Cancro sul versante comunicativo, in quanto l’incomprensione parrà essere sovente in agguato, in particolar modo per la prima decade. A essere maggiormente colpito da tali défaillance verbali sarà probabilmente il ménage amoroso, settore dove anche le arti amatorie segneranno il passo.

6 – Leone – cambio look. Passato il mese dell’anticompleanno condito da Primo e Ultimo Quarto, i felini saranno probabilmente invogliati da uno sbarazzino Messaggero degli Dei a rinnovare la loro immagine estetica, magari cambiando totalmente il look abituale. Tale mutamento fungerà da specchio esteriore a ciò che sta accadendo nel loro mondo interiore.

3- Vergine – voglia di novità. A seguito di un sabato mattina frenetico, nel resto del weekend i nati sotto il segno della Vergine saranno presumibilmente pervasi da una viscerale voglia di rinnovare la loro quotidianità. Più che partire dal mutare le loro abitudini, però, si auspicheranno che delle sorprese bussino alla loro porta e ciò, stando al blando sostegno astrale del momento, sarà poco auspicabile. A fronte di ciò, sarebbe meglio che agevolassero il cambiamento dimostrandosi maggiormente predisposti a mettersi in gioco.

8 – Bilancia – stop voluti. Semaforo acceso sul giallo per questo fine settimana di casa Bilancia, in quanto i nativi potrebbero essere invogliati a porre fine ad alcuni aspetti della loro esistenza, ad esempio evitare alcuni cibi oppure terminare un’amicizia o ancora cominciare a dire qualche “no” al capo al lavoro. Sebbene tali stop voluti nasceranno da un bisogno di sentirsi maggiormente in pace con loro stessi potrebbero risultare inizialmente complicati da mettere in pratica.

1 – Scorpione – stacanovisti. Lo Stellium di Terra impreziosito dalla spinta del Grande Benefico nel loro elemento indurrà, con tutta probabilità, i nati Scorpione a mettere in campo un mood stacanovista sia nel settore professionale che in quello pratico. Unico neo del fine settimana potrebbe essere rappresentato dalla serata domenicale, dove un contrasto col partner sarà dietro l’angolo.

12 – Sagittario – colpi bassi. La terza decade del segno di Fuoco dovrà, con tutta probabilità, fare i conti con un fine settimana poco entusiasmante sul versante lavorativo, in quanto sarà probabile che una figura professionale nella quale ripongono parecchia fiducia gli volti improvvisamente le spalle. L’ombra favorevole del Grande Malefico assieme al sostegno mercuriale, fortunatamente, li spingerà a essere più attenti in tal senso nel prossimo futuro senza, però, perdere la fiducia nel prossimo.

2 – Capricorno – shopping. Quarantotto ore che avranno buone possibilità di risultare ideali per la seconda e terza decade di casa Capricorno che voglia ammodernare la propria attrezzatura lavorativa. Il parterre planetario, complice il sostegno dei Luminari, aiuterà i nativi a trovare delle offerte irrinunciabili in tal senso, così da non far

5- Acquario – in equilibrio. La settimana è stata costellata da alti e bassi relazionali e umorali per il terzo segno d’Aria, ma sabato e domenica i nativi avranno ottime chance di riuscire a trovare nuovamente il loro equilibrio in termini di programmazione giornaliera. Dividersi tra incombenze pratiche, mansioni professionali e attività familiari sarà, quindi, un gioco da ragazzi.

9 – Pesci – sogni nel cassetto. Weekend che avanzerà probabilmente sull’onda dei “vorrei ma non posso” in casa Pesci, coi nativi che avranno ben chiari i loro desideri ma, al contempo, il parterre planetario gli intimerà di attendere prima di porre le basi per permettere la realizzazione degli stessi. A fronte di ciò, però, tali sogni nel cassetto dovrebbero essere trattati come fragili cristalli da custodire gelosamente e rispolverare a tempo debito.

