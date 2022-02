Oroscopo di Branko 26 febbraio: è tempo di rinascere questo sabato

Ariete – Oggi ti senti un po’ messo da parte, ma non hai tempo per pensarci. Cerca di rimediare agli errori fatti e non infrangere le regole: non è ancora il momento giusto!

Toro – Oggi ti senti un po’ spaesato, non sai da dove iniziare: sei distratto e forse non è il caso di viaggiare troppo con la fantasia. Meglio concentrarsi sul presente!

Gemelli – Nel lavoro vuoi indipendenza, ma devi far conciliare anche gli impegni in famiglia. Oggi cerca di restare sintonizzato con il mondo: non ti isolare!

Cancro – Da qualche giorno sei malinconico e hai tante domande, senza risposta. Non riesci a concentrarti sui progetti a lungo termine: stai facendo un bel lavoro, ma devi mantenere la calma ed essere paziente. La fretta non porta da nessuna parte!

Leone – Oggi hai intenzione di dire agli altri quello che pensi, ma presto ti renderai conto che non è così semplice. Cerca di vedere il lato positivo della cosa e non cedere, non cadere nelle provocazioni!

Vergine – Stai provando delle belle emozioni e oggi potrai anche rimandare una riunione o un incontro. Occhio al tuo progetto, potrebbe colare a picco!

Bilancia – E’ arrivato il momento di riprendere in mano la tua vita: cerca di fare chiarezza e di ritrovare la complicità con chi ti sta vicino!

Scorpione – Niente potrà fermarti: hai questa sensazione, ma è meglio mantenere un sano equilibrio. Fai bene ad andare avanti, ma non devi essere cieco di fronte ai problemi!

Sagittario – Oggi sei molto sensuale, vuoi affrontare argomenti quasi intimi con chi ti sta vicino. Occhio però a non lasciarti andare troppo!

Capricorno – Vuoi circondarti di bellezza perché questo ti rende davvero felici: che ne dici di fare un po’ di shopping? Occhio perché le tue emozioni sono un po’ altalenanti e questo ti rende agitato!

Acquario – Stai cercando di distogliere l’attenzione dal passato, ma cerca di farti trasportare dai ricordi. Inutile fare una guerra!

Pesci – Giornata movimentata in senso positivo, anche se forse i risultati non saranno così soddisfacenti. Ma tempo al tempo e tutto andrà bene!

L’articolo Oroscopo di Branko 26 febbraio: è tempo di rinascere questo sabato proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.