Oroscopo di Barbanera venerdì 25 febbraio: oggi attenti alle emozioni forti

Ariete (21/3 – 20/4) – Una giornata scorrevole e produttiva, in serata avvertirete una certa stanchezza e solo con l’impegno, riuscirete a concludere quanto iniziato.

Toro (21/4 – 20/5) – Inseguendo la vostra idea di felicità, potreste peccare un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiate fiducia nella vostra inventiva.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La vita di relazione vi impegnerà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttatelo per lavorare, per studiare o per concedere tempo a voi stessi. In seguito avrete soltanto voglia di riposare.

Leone (23/7 – 23/8) – Concreti e anche convincenti, potete conquistare il vostro pezzo di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati: agite con calma.

Vergine (24/8 – 22/9) – Risveglio lento e graduale, ma rassicurante. Con il passare delle ore, riconquisterete l’equilibrio che vi consentirà di trascorrere un fine settimana divertente.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Naturale che facciate fatica a star dietro agli avvenimenti: si susseguono freneticamente.

Scorpione (23/10 – 22/11) – In campo pratico, potete concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici, ma è necessaria una riflessione sulle iniziative da prendere.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Venerdì soleggiato per quanto riguarda lavoro, affari e contatti. Nuove amicizie, incontri e progetti che vi aprono davanti nuove prospettive.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti dalle stelle e da chi apprezza il vostro operato. Fase lenta, ma costruttiva.

Acquario (21/1 – 19/2) – La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri, avete bisogno di comunicare, confrontarvi con gli altri, scrivere.

Pesci (20/2 – 20/3) – I semi messi a dimora crescono, rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. Riguadagnate autostima e fiducia nelle vostre capacità.

