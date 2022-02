“non-mi-vergogno-a-dirlo”:-francesca-musci-si-sfoga,-insulti-pesantissimi-dopo-la-sua-scelta

L’ex volto di Matrimonio a Prima Vista ha affrontato sui social un discorso molto caldo. Francesca Musci ammette tutto, carica di nervosismo

L’ex volto di Matrimonio a Prima Vista, che partecipò alla seconda edizione del programma, è oggi un’influencer da 76.000 follower. Francesca Musci nel programma di Real Time aveva conosciuto e poi sposato Stefano Protaggi. La coppia aveva fatto letteralmente sognare i fan, che si erano innamorati del loro rapporto forte e stabile. Ad aprile dello scorso anno, però, la Musci aveva dichiarato che tra di loro c’era una forte crisi, conclusasi poi con il divorzio.

Dopo pochi mesi, Francesca Musci ha ritrovato l’amore in un altro ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista. Sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore, la ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo proprio a causa di questo nuovo amore.

Francesca Musci la condanna senza alcuna riserva

La vicenda di Francesca Musci ha dell’incredibile. Nel 2016 si iscrive a Matrimonio A Prima Vista e la redazione la abbina con Stefano Protaggi. Operaia lei e maitre lui, i due si sono subito innamorati e si sono sposati. Il loro matrimonio è stato il più longevo di tutte le edizioni italiane di MAPV: è durato cinque lunghi anni. Ad aprile 2021, la Musci ha dichiarato sui social che le cose non stavan andando bene e infatti dopo poco hanno divorziato.

Dopo pochissimi mesi, Francesca Musci ritrova l’amore in Andrea Ghiselli, anche lui ex volto di Matrimonio a Prima Vista. Andrea aveva partecipato alla quinta edizione e fu abbinato a Nicole Soria, con la quale non era mai scattato davvero l’amore. Francesca Musci e Andrea si sono così fidanzati e nel giro di pochissimi mesi hanno anche allargato la famiglia: oggi aspettano il loro primogenito.

Nonostante alcuni mesi fa ci fossero ventate di crisi, confermate da alcune frecciatine che i due si mandavano sui social, ora la relazione sembra andare a gonfie vele. Nelle sue storie di Instagram, però, Francesca Musci si è lungamente sfogata di una situazione che vive ormai da mesi. C’è una sua follower, madre di due bambine, che la importuna continuamente con messaggi di disprezzo e insulti personali. Francesca ha ammesso di bloccare i suoi commenti: “Io le blocco quelle che mi seguono solo per scrivere le cattiverie!“. Questa persona però non molla e la insulta personalmente, criticandola per aver fatto un figlio dopo un divorzio.

Francesca le risponde quindi a tono, dicendo che essendo mamma anche lei dovrebbe pensare a dare il buon esempio alle sue figlie. E il buon esempio, secondo la Musci, non si dà certo scrivendo commenti cattivi sotto i post di una ragazza a cui è successo, come a tante altre, di dover chiudere un rapporto che non aveva più niente di buono.

