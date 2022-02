“la-evitano-tutti!”:-polemica-michelle-hunziker,-scoppia-il-caso-a-mediaset

Michelle Impossible è giunto alla sua seconda e ultima puntata e il successo è tangibile. Un’ombra nera però si cala su Michelle

Si è concluso il primo one woman show di Michelle Hunziker. Il suo grande sogno di cui parlava già a diciott’anni, come dimostrava il video trasmesso all’inizio della prima puntata, si è realizzato. “Michelle Impossible” è stato il coronamento di venticinque anni di duro lavoro, di impegno e di sacrifici.

Nonostante il grande successo, però, un’ombra sta oscurando il panorama roseo che Michelle Impossible ha lasciato sulla sua conduttrice. Il pubblico, infatti, ha notato una grande assente, un volto che ha fatto la storia di Mediaset.

“Chissà come mai”: Michelle Hunziker fa un successone, però…

Lo show di Michelle Hunziker è stato costruito a sua immagine e somiglianza. Ironico, divertente, scorrevole ma senza rinunciare mai a momenti di profondità. Iconico quello di mercoledì sera, in cui Silvia Toffanin ha simulato di essere nello studio di Verissimo e di intervistare Ineke, la mamma di Michelle. La donna ha raccontato i lunghi cinque anni in cui Michelle, vittima della setta, non le ha rivolto parola. Una storia dura che ha fatto commuovere tutti, Silvia Toffanin in primis.

Non son mancati però i momenti divertenti. Uno della seconda e ultima puntata è stato quello con Pucci. Il comico conosce Michelle da molti anni e, in virtù dell’amicizia che li lega, le ha chiesto alcuni consigli riguardo ai figli adolescenti. Un siparietto ironico e divertente che ha riconfermato il legame tra i due e la forte fiducia che ripongono uno nell’altra e viceversa.

Gli ospiti sono stati moltissimi tra conduttori, comici e attori. Il pubblico da casa però ha notato una grande assente che in questo show, che è stato anche un revival di Canale5, sarebbe dovuta essere in prima linea. A mancare era Barbara d’Urso, la regina del pomeriggio di Mediaset. La conduttrice non è pervenuta nel programma di Michelle Hunziker e non è stata neanche nominata. Il pubblico si è chiesto il motivo di questa mancata presenza, che sottintende qualcosa di più profondo:

La scansano tutti tranne i morti di fama che si porta da anni nei suoi programmi #Pomeriggio5 #AscoltiTv #LaPupaEilSecchioneShow — ★🖤araba fenice★🖤 (@arabafenice1977) February 24, 2022

Secondo molti, Barbara d’Urso non è molto amata tra i suoi colleghi, che cercano di evitarla sino al momento in cui gli “serve” per aumentare i propri ascolti. Michelle Hunziker non si è espressa sull’argomento e nemmeno la d’Urso ha proferito parola.

