“godo-alla-faccia-tua!”:-katia-ricciarelli-umiliata-pubblicamente,-smacco-atroce-per-la-soprano-[video]

La cantante Katia Ricciarelli riceve una doccia fredda proprio alla vigilia della sua eliminazione, pubblica gogna per lei.

La scorsa puntata del GF Vip ha segnato una svolta clamorosa per il pubblico e per il cast in gara. La grande eliminata in prossimità della finale è stata la soprano Katia Ricciarelli, chiacchierata protagonista dell’ultima edizione del reality. Katia non ha mai fatto mistero di temere il confronto con il pubblico, soprattutto dopo le sue infelici esternazioni di stampo velatamente razzista e omofobo. L’artista, infatti, aveva compiuto delle affermazioni piuttosto discutibili, senza però venir mai sanzionata dagli autori del programma.

In effetti, è stata la cantante stessa a richiedere al pubblico di essere votata per l’eliminazione, quasi a cercare un pretesto per uscire in modo pulito e privo di controversie. Un ex concorrente del programma, però, ha approfittato del clima di tensione per togliersi diversi sassolini dalla scarpa: vediamo di chi si tratta.

Jessica Selassiè affossa Katia Ricciarelli: bordata senza freni contro la soprano

La Princess Clarissa Selassiè, da tempo eliminata al televoto dal reality, non ha mai fatto mistero della sua antipatia per la cantante veneta. In proposito all’eliminazione di Katia Ricciarelli, si è espressa con toni molto duri tramite il suo profilo Instagram, conducendo un’aperta propaganda per invitare i follower ad incentivarne l’uscita. “Ah Katia, vaffanc*lo, sei un clown. Esci brutta strega! Fai paura! La tua crudeltà fa paura! Vi prego votate per farla uscire!“, avrebbe detto Clarissa, secondo il portale “Biccy”.

In seguito all’uscita della soprano, Clarissa ha poi esultato in una clamorosa diretta di Instagram, ora reperibile solo su TikTok: “Katia ci ha detto che eravamo delle principesse sul pisello, che eravamo delle zo**ole, delle m**de, che dovevamo tornare al nostro paese e tante altre cose. Katia non l’avrei mai potuta salvare, scusatemi, ma mi fa schifo quella donna e la odio. Mi fa schifo al c**zo! Non l’avrei mai salvata!“. La sonora reprimenda di Clarissa diventa in breve tempo virale, ma sul suo profilo è scomparsa ogni traccia dell’infuocata diretta.

Probabilmente, la Princess eliminata dal gioco teme ripercussioni legali, e ha provveduto a cancellare il contenuto dai suoi profili social. La bagarre tra le due contendenti si preannuncia comunque molto battagliata: da mesi Clarissa difende le sorelle dalle cannonate verbali di Katia Ricciarelli. Le due saranno entrambe presenti nei prossimi prime time, al cospetto del conduttore Alfonso Signorini: come gestiranno la tensione in studio?

The post “Godo alla faccia tua!”: Katia Ricciarelli umiliata pubblicamente, smacco atroce per la soprano [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.