GFVip | “Se lo fanno vedere, mi squalificano”: confessione inquietante, pensava di non essere inquadrata [VIDEO]

Al GF Vip gli autori attuano una sconcertante opera di taglia e cuci: la censura non protegge la concorrente dall’opinione pubblica.

Negli ultimi giorni il pubblico del GF Vip è insorto sui social: a creare un rumoroso tam-tam mediatico è stato un episodio di indubbia gravità accaduto nel reality, talmente infamante da esser stato più volte censurato dalla regia. Protagoniste della bagarre, Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. Le due contendenti si sfidano da giorni a colpi di silenzi ostinati e frecciatine velenose, ma Nathaly, in particolare, sembra aver calcato i toni all’inverosimile.

Jessica, dopo averla accusata di trafugare del cibo dalla dispensa, ha ricevuto in risposta una staffilata personale dalla soubrette, le cui parole sono state però prontamente oscurate dagli autori. Secondo i rumors, Nathaly le avrebbe risposto che, casomai, rubare è un’abitudine per la famiglia Selassiè, ma rimaniamo purtroppo nel campo delle ipotesi. Considerato il fatto che il padre delle due Princess è attualmente detenuto in carcere, la bordata della Caldonazzo appare decisamente perfida e distruttiva.

“Se lo fanno vedere, ho la squalifica!”: clamorosa ammissione di Nathaly al GF Vip, sa di avere le ore contate

Nonostante Jessica abbia più volte raccontato ai compagni l’episodio, gli autori sono prontamente intervenuti per censurare ulteriormente il contenuto della conversazione. Sembrano però non esserci dubbi sulla natura della provocazione di Nathaly: Jessica ha rilasciato precise dichiarazioni in merito. “A me viene da piangere quando sento questa frase, ragazzi! Io ho vissuto una vita con mio padre nel partito radicale, potete immaginare… Mi viene voglia di chiederle conto… Perché l’ha detto? Ma si rende conto? Ha detto una cosa gravissima!“, si è sfogata la Princess con le compagne. Sophie ha inoltre aggiunto: “Per me viene squalificata…“. Appare perciò inequivocabile che Nathaly abbia toccato tasti dolenti, che fanno riferimento ai trascorsi del padre delle sorelle Selassiè.

Dopo l’ultimo prime time, persino Nathaly è sembrata realizzare la minaccia incombente. Durante un pasto fugace in compagnia di Antonio, la soubrette ha infatti bisbigliato :”Se lo fanno vedere… Io ho la squalifica!“. Non si conoscono le ragioni per cui la produzione del GF Vip non faccia chiarezza sull’accaduto ma, d’altronde, una delle maggiori controversie di quest’edizione è la reiterazione di numerosi favoritismi. Ecco il video della presa di coscienza di Nathaly:

Fino a stanotte Basciano non faceva altro che dire che le cose dette da Nat ci sono.. che sarebbe andato lui stesso a dire dove e quando le ha dette… e ancora stiamo qui a non capire che la vera protetta è Nat? Che ieri sera era pure spaventata #fairylu #GFvip https://t.co/P7Uts891Iz — Anna🧚🏻‍♀️💜🦁 (@Anna120819922) February 25, 2022

Gli autori decideranno di dissolvere i dubbi degli spettatori in merito?

The post GFVip | “Se lo fanno vedere, mi squalificano”: confessione inquietante, pensava di non essere inquadrata [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.