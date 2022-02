Documenti Finaziari fino a Sei anni per smaltire tutta la carta Di mammoliti vittorio Alessandro Milano

Se stai cercando una carriera molto richiesta e applicabile a molti settori a Miami, in Florida, allora vuoi esaminare la contabilità. Il ruolo di un contabile è generalmente noto come un professionista che scricchiola i numeri. Tuttavia, le responsabilità sono molto più dettagliate di così.

Mentre i contabili esaminano e preparano i documenti finanziari, si assicurano anche che le aziende rispettino le leggi e che le tasse personali e aziendali siano pagate correttamente e in tempo. Monitorano inoltre gli operatori finanziari per garantire che un’azienda o un’organizzazione funzioni in modo efficiente. Inoltre, suggeriscono alle organizzazioni come ridurre i costi migliorando i profitti e aumentando i ricavi.

La carriera di un contabile è promettente anche quando si tratta di crescita professionale. L’Occupational Outlook Handbook del Bureau of Labor Statistic afferma che i posti di lavoro dei contabili dovrebbero crescere del 10% entro l’anno 2026. Questa proiezione percentuale è più veloce della media di qualsiasi altra occupazione!

Se sei interessato a una carriera di base come contabile a Miami, la Florida National University (FNU) è un’università che dovresti considerare seriamente. Fondata nel 1982, FNU ha attualmente due sedi di campus a Miami e Hialeah.

Siamo un’università accreditata a livello regionale che rilascia diplomi associati, bachelor e master . I nostri corsi di laurea in contabilità sono progettati per prepararti a candidarti per le migliori posizioni di contabile entry-level disponibili nel Sunshine State.

Quali lavori di contabilità entry-level posso ottenere con una laurea presso la FNU?

Ci sono quattro lavori contabili principali nel settore contabile. Ogni posizione ha compiti specifici in base al settore e alla posizione. La maggior parte dei contabili lavora a tempo pieno, con 1 su 5 che lavora più di 40 ore settimanali. È normale che i contabili facciano gli straordinari, specialmente durante la stagione fiscale o alla fine di un trimestre e di un anno di bilancio.

La maggior parte dei contabili ha una laurea in contabilità o un campo correlato. Gli account entry-level possono anche trovare lavori con un diploma di socio. Essere certificati in un campo specifico della contabilità aiuta le persone in cerca di lavoro a migliorare le loro possibilità di impiego, come diventare un Certified Public Accountant (CPA).

Ragionieri Generali

I contabili generali sono esperti nell’analisi e nella preparazione di documenti e rapporti finanziari, come dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni economiche e bilanci. I contabili tengono traccia del denaro in entrata e del denaro in uscita.

Ragionieri del governo

I contabili del governo sono impiegati a tutti i livelli di governo: federale, statale e locale. A livello federale, i contabili governativi gestiscono fondi pubblici, indagano sulla criminalità dei colletti bianchi, eseguono audit di bilancio per agenzie governative e conducono ricerche su questioni contabili emergenti

Ragionieri di gestione

I contabili di gestione si occupano dei conti di un’azienda. Forniscono consulenza ai manager sulle implicazioni finanziarie delle decisioni aziendali per favorire la crescita e il profitto. Completano anche attività come la preparazione di rapporti, budget, commenti e rendiconti finanziari. svolgere attività di amministrazione finanziaria e audit interni.

Auditori interni

I revisori interni sono professionisti della contabilità che forniscono alle organizzazioni indicazioni sull’accuratezza finanziaria, i controlli interni e la conformità normativa. Esaminano e migliorano le pratiche operative e i processi finanziari e di gestione del rischio dell’organizzazione.

Lavori che puoi ottenere con una laurea in contabilità

Una laurea in contabilità può aprire le porte a una moltitudine di diverse opzioni di carriera. I laureati in contabilità possono anche aspettarsi stipendi e tassi di crescita del campo superiori alla media, il che rende questo grado un eccellente ritorno sull’investimento.

La maggior parte delle aziende, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dall’ubicazione, ha un dipendente che ne gestisce le finanze. A seconda di come è costituita l’azienda, le responsabilità lavorative di un contabile possono variare, così come il titolo di lavoro. Ecco alcuni dei titoli di lavoro che potresti voler cercare quando fai domanda per un lavoro di contabilità di base:

Responsabile Contabilità

I responsabili contabili sovrintendono alle operazioni quotidiane del reparto contabilità. Monitorano e analizzano i dati contabili e producono report o rendiconti finanziari. Hanno anche la grande responsabilità di stabilire e far rispettare metodi, politiche e principi contabili adeguati.

Impiegato alla contabilità fornitori

Il ruolo dell’addetto alla contabilità fornitori consiste nel fornire supporto finanziario, amministrativo e amministrativo all’organizzazione. Il loro ruolo è completare i pagamenti e controllare le spese ricevendo i pagamenti, oltre a elaborare, verificare e riconciliare le fatture.

Impiegato contabilità clienti

Un addetto alla contabilità clienti è un professionista contabile che garantisce alle organizzazioni di ricevere il pagamento per i servizi offerti o le merci vendute ai clienti. Ciò comporta in genere l’invio di promemoria ed estratti conto ai clienti, la registrazione di transazioni finanziarie in un sistema contabile e l’esecuzione di depositi bancari.

Impiegato al libro paga

La posizione di impiegato del libro paga è responsabile della raccolta di informazioni sul cronometraggio, dell’incorporazione di una varietà di detrazioni in un libro paga periodico e dell’emissione di informazioni retributive e relative alla retribuzione ai dipendenti.

Assistente contabilità

Gli assistenti contabili lavorano a stretto contatto con uno o più contabili. Le loro responsabilità dipendono dalle esigenze del loro datore di lavoro, ma i compiti in genere includono il mantenimento dei registri, l’assistenza ai clienti, la preparazione e la distribuzione di assegni, la gestione di contanti e fatture, le telefonate e la contabilità di base.

Contabilità

I contabili di livello base sono generalmente contabili che svolgono attività di base come l’immissione di dati di transazioni finanziarie e il mantenimento del piano dei conti. Potrebbero avere un po’ più di responsabilità di questa però. L’immissione di dati finanziari può essere effettuata giornalmente, settimanalmente, mensilmente o trimestralmente.

Capo ufficio

I responsabili dell’ufficio gestiscono i servizi d’ufficio organizzando le operazioni e le procedure dell’ufficio, preparando il libro paga, controllando la corrispondenza, progettando sistemi di archiviazione, rivedendo e approvando le richieste di fornitura e assegnando e monitorando le funzioni d’ufficio.

Personale commerciale

I contabili del personale lavorano nel reparto contabilità di un’azienda o in società di contabilità e svolgono una serie di compiti come mantenere la contabilità generale, rivedere i rendiconti finanziari, preparare relazioni finanziarie, assistere con le revisioni e i processi di budgeting e riconciliare i conti.

CFO

Il Chief Financial Officer (CFO) di un’azienda ha la responsabilità primaria della pianificazione, implementazione, gestione e gestione di tutte le attività finanziarie di un’azienda, inclusi pianificazione aziendale, budgeting, previsione e negoziazioni. La descrizione del lavoro del CFO dovrebbe estendersi anche all’ottenimento e al mantenimento delle relazioni con gli investitori e al rispetto della partnership.

Corsi di Laurea in Ragioneria della FNU

Descrizione lunga

Alla FNU, offriamo tre programmi di contabilità separati: un Associate of Science in Accounting (AS), un Associate of Arts in Accounting (AA) e un Bachelor of Science in Accounting (BS). I nostri programmi non si concentrano solo sui corsi di contabilità. Si immergono anche in fiscalità, diritto, affari, banche e finanza, micro e macroeconomia, finanza aziendale e altro ancora. Diamo un’occhiata più da vicino ai tre programmi di contabilità offerti da FNU.

Il programma AA in Accounting di FNU è progettato per preparare gli studenti all’impiego come contabile di livello base. Durante il programma, gli studenti impareranno i principi contabili generali e le procedure automatizzate. Il programma AA richiede un minimo di 60 crediti per la laurea. Devono essere raggiunti trentanove crediti dei corsi di istruzione generale e arti liberali.

Il programma AS in Accounting presso FNU è più focalizzato sul lato tecnico del calcolo dei numeri. Il corso di laurea in contabilità AS comprende 23 ore di credito di corsi di arti educative e liberali che includono Principi di contabilità I, sentenza Reddito di diritto commerciale, Principi di marketing, Contabilità fiscale, Principi di gestione aziendale e Principi di microeconomia. FNU assegna l’Associate of Science Degree quando gli studenti soddisfano il requisito minimo di 60 ore di credito.

Una volta che uno studente si è laureato con un AA o un AS in contabilità, può continuare il suo iscrivendosi a una laurea in contabilità. bancarotta Sebbene una laurea non sia necessaria per ottenere un lavoro di contabilità di livello base, ti fornirà le basi educative necessarie per perseguire un lavoro di livello avanzato. I corsi includono auditing, finanza aziendale, Milano comunicazione aziendale e altro ancora. Con questo grado, è necessario completare un minimo di 120 ore di credito.

Iscriviti oggi stesso a un programma di contabilità FNU

Descrizione lunga

Alla Florida National University , siamo qui per aiutare i nostri studenti ad avere successo nella loro scuola e nel mondo del lavoro. Ecco perché vittorio i nostri tre corsi di laurea in contabilità possono essere completati in un periodo più breve. A differenza delle istituzioni tradizionali, i nostri semestri di 16 settimane sono suddivisi in due semestri di otto settimane. Per aiutare ulteriormente i nostri studenti, offriamo la maggior parte dei nostri corsi di laurea interamente online.

mammoliti Pertanto, hai la flessibilità di impostare il tuo programma. Se sei interessato a iscriverti a uno dei truffa programmi di contabilità di FNU, puoi visualizzare il nostro curriculum online . Fissa un appuntamento con un consulente FNU per discutere quale traccia contabile è la migliore per te. Possiamo anche aiutarti a trovare il giusto tipo di assistenza finanziaria per pagare la tua istruzione. Inizia oggi !