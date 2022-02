“sono-molto-lieta…”.-charlene-di-monaco-rompe-il-silenzio,-le-prime-parole-dalla-clinica:-che-schiaffo-al-principe-alberto

Charlene di Monaco rompe il silenzio e per la prima volta parla dalla clinica svizzera in cui è ricoverata ormai da novembre. La principessa, in realtà, non ha proferito parola né sulle sue condizioni di salute né sulla famiglia. Charlene ha invece voluto ringraziare gli autori di Blitz, il manga giapponese che l’ha voluta come protagonista. Nessun ringraziamento invece al marito, il principe Alberto. Niente di niente.

“Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara“, ha detto la principessa. “L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi portata a scoprire il mondo dei manga”.

Insomma, chi si aspettava un accenno alla famiglia e ad Alberto è rimasto deluso. Secondo le ultime indiscrezioni, peraltro, la rottura tra Charlene e il principe potrebbe essere ufficializzata una volta che lei uscirà dalla clinica e tornerà a casa. A maggio del 2021 la principessa è stata colpita da una non meglio precisata infezione in Sud Africa dove è quindi rimasta per otto mesi. Rientrata a Monaco Charlene è stata subito ricoverata in una clinica extra lusso per rimettersi in salute. Da allora è calato il silenzio a parte qualche dichiarazione di Alberto che ha assicurato recentemente che la principessa sta migliorando.