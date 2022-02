“Segnalatela!”: orribile scoperta per Claudia Ruggeri di Avanti un altro, la sua reazione è durissima

Il volto di Avanti un Altro ha vissuto un vero e proprio attacco personale. Momenti di rabbia per Claudia Ruggeri, reazione esemplare

E’ uno dei volti storici di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri. Modella e ballerina italiana, nel programma di Paolo Bonolis interpreta Miss Claudia nel “minimondo”. Nello show è una dei personaggi più amati, sia per la sua simpatia che per la spiccata bellezza che la contraddistingue. Claudia Ruggeri ha anche partecipato a Ciao Darwin, capitanando la squadra degli Umani contro i Mutanti.

Nelle ultime ore, il bel volto dei programmi di Paolo Bonolis ha vissuto un attacco personale durissimo. La sua reazione è però stata epica: tutto si è svolto su Instagram, dove la segue oltre un milione di persone.

Claudia Ruggeri senza pietà: chiede l’aiuto dei follower

Miss Claudia è da anni nel mondo della televisione, ma di gavetta ne ha dovuta fare tanta. Nata nel 1983, inizia la sua carriera come modella per poi sbarcare in tv a “Chiambretti C’è”. Dopo un ruolo minore nel film “L’amore è bello finché dura” di Carlo Verdone, il suo vero inizio è nel 2004. In quell’anno, infatti, arriva a Domenica In, dove fa la conoscenza di Paolo Bonolis.

E’ stato proprio lui l’uomo della sua vita e della sua carriera. Grazie a Bonolis, infatti, conosce Marco Bruganelli, cognato di Bonolis, che diventerà suo marito. E sempre grazie a lui trova il suo spazio in televisione, prima a Ciao Darwin come ballerina e poi ad Avanti un Altro, dove mette le sue radici. Claudia Ruggeri è amatissima dal pubblico e fa della risata la sua arma vincente, conquistando ogni volta tutti i telespettatori.

Nelle ultime ore, però, Claudia Ruggeri sta vivendo un momento non facile. Grazie a Instagram, dove la segue oltre un milione di persone, ha scoperto che una donna stava usando impropriamente le sue fotografie sul proprio profilo social, spacciandosi per lei. La cosa, però, non finisce qui: questa persona usa la sua immagine per chiedere soldi, in cambio di videochat. La truffa fa infuriare Miss Claudia, che condivide sul suo profilo Instagram nome e dettagli del profilo incriminato, senza alcun timore.

Per cercare di arginare i danni e bloccare la truffatrice, Claudia Ruggeri ha chiesto a tutti i suoi follower di segnalare in massa il profilo dell’utente, così da portare alla sua chiusura. Non si esclude che il volto di Avanti un Altro proceda anche per vie legali, poiché si tratta di un furto della propria immagine.

The post “Segnalatela!”: orribile scoperta per Claudia Ruggeri di Avanti un altro, la sua reazione è durissima appeared first on Ck12 Giornale.