Samira Lui, il racconto della sua più grande delusione: ingiustizia insopportabile

La bellissima Professoressa de “L’Eredità” Samira Lui rivela un dettaglio doloroso del suo trascorso professionale ed umano.

La soubrette Samira Lui affianca ogni sera Flavio Insinna nel programma “L’Eredità“. La showgirl è approdata da poco al quiz targato RAI, ma già accoglie un grande riscontro dal pubblico del programma. Intervistata dalla leonessa di Mediaset Barbara D’Urso, Samira è stata protagonista di una gaffe in diretta, ecco quanto successo.

“Ah, se italiana!”: la gaffe di Barbara D’Urso diventa virale

La conduttrice di “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso, ha accolto nel suo parterre la bellezza RAI, incappando però in una clamorosa gaffe. La conduttrice ha infatti chiesto a Samira: “Parlo molto bene l’inglese, il francese… ed anche la tua lingua… di dove sei?“. La soubrette ha prontamente replicato: “Io parlo italiano…“. Dopo aver registrato lo scivolone, Barbara D’Urso è corsa ai ripari: “Ah… tu sei italiana! Io non lo parlo perché non mi viene il verbo!“.

Samira aveva messo alla prova la sua bellezza nella kermesse di Miss Italia, aggiudicandosi un meritatissimo terzo posto. La sua partecipazione al concorso aveva riservato molte critiche al conduttore Francesco Facchinetti, reo di averla messa in cattiva luce agli occhi della giuria. Facchinetti, infatti, l’avrebbe presentata come proveniente dal Senegal, mentre in realtà la giovane è un’italiana in piena regola. Frutto di un amore misto, la showgirl vanta origini africane da parte del padre, mentre la madre sarebbe una friulana DOC.

La soubrette ha dichiarato la propria amarezza ai microfoni di Barbara D’Urso, dichiarando: “Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100%… Quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l’Italia…“. Samira ha poi aggiunto: “Sono frasi che ho vissuto in modo apatico, perché mi ritengo una friulana doc e ho sempre vissuto in Friuli, la mia terra: le critiche mi sono scivolate via, non mi hanno toccato. Voglio conservare quanto di buono ho vissuto in questa esperienza, che accade una sola volta nella vita”.

Le reazioni social di Samira Lui

Nel suo profilo Twitter, la showgirl ha pubblicato un eloquente post, dedicato evidentemente agli haters: il contenuto raffigura un meme, rappresentato da carta igienica, in cui campeggiano le parole “il tuo giudizio“. Quale risposta migliore?

Quali altri colpi di scena ha in serbo la bella soubrette de “L’Eredità“?

