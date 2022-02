Oroscopo di Branko 25 febbraio: venerdì particolare per salute e amore

Ariete – Oggi il buon senso non ti manca, ma stai con i piedi per terra. Bene, ora sai come condividere le tue idee: devi solo mostrare a tutti le tue capacità!

Toro – Oggi sei ottimista, anche se dovrai fare i conti con qualche problema. In ogni caso, amici e colleghi ti sostengono: sei sulla strada giusta!

Gemelli – Un capitolo della tua vita sta per giungere al capolinea, ma il libro è ancora tutto da leggere. Cerca di impegnarti in un nuovo progetto e di sfruttare al meglio le energie!

Cancro – Oggi lasciati andare alle emozioni. E’ vero, quando stai bene inizi ad avere brutti pensieri, ma cerca di capire che non bisogna vivere di fantasie. La realtà è molto più importante!

Leone – Tutto dipende da te, è tutto nelle tue mani. Cerca di restare con i piedi per terra: è bene concentrarsi sul superare i limiti, ma basta pensare troppo alle apparenze. Che ingannano!

Vergine – Oggi cerca di dedicare il tuo tempo al corpo e all’aspetto. Lasciati andare alle emozioni e prova a dire tutto quello che pensi: approfittane ora che sei dell’umore giusto!

Bilancia – Oggi avrai l’occasione di rivedere gli amici, ma per te è più importante il dovere, poi il piacere. Cerca di non rompere con la quotidianità, oggi non è il caso!

Scorpione – Vorresti una vita meno complessa, ma hai troppi desideri e tanto caos in testa. Sai esprimere bene quello che vuoi, ma attenzione perché oggi tutto potrebbe essere frainteso!

Sagittario – Sei molto abile e sei capace di conciliare impegni e tempo libero, ma oggi questo sarà un po’ difficile farlo. Cerca di capire quali sono le tue priorità, poi potrai evadere dalla quotidianità!

Capricorno – Oggi potresti avere qualche momento di difficoltà perché tendi a prendere tutto troppo sul serio. Tu, invece, vorresti leggerezza e spensieratezza!

Acquario – Stai pensando al futuro, ma devi anche capire che hai degli impegni ora da portare avanti e non puoi trascurarli!

Pesci – Non vuoi ascoltare i consigli di nessuno. E forse sbagli perché c’è chi ti vuole bene e ti vuole solo aiutare. Cerca di mantenere la calma e di rischiare perché gli sforzi verranno ripagati!

