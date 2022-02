“ora-rischia-il-posto”:-alessandra-celentano-ci-sta-riuscendo,-vuole-farlo-fuori

E’ una dei professori di Amici più longevi, Alessandra Celentano. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione la vuole dispotica e lapidaria

E’ la docente di ballo più temuta da tutti i ragazzi, fin dalla prima stagione. Alessandra Celentano è un volto storico di Amici. La sua invidiabile carriera ed esperienza l’hanno portata oggi a ricoprire il ruolo di insegnante di danza classica presso Amici. I suoi metodi di insegnamento, duri e molto poco elastici, incontrano però spesso le perplessità dei suoi colleghi. Quest’anno siedono con lei al banco dei docenti di ballo Veronica Peparini, altro volto storico e Raimondo Todaro, alla sua prima esperienza.

Nelle ultime ore, una pesante indiscrezione sta circolando sul web. Se tutto fosse vero, per l’anno prossimo potrebbe rivoluzionarsi ogni cosa.

Alessandra Celentano regista dispotica?

Si sa: la danza classica ha regole precise e richiede una disciplina che non tutti hanno. I Ballerini e le ballerine della scuola di Amici devono sottoporsi quotidianamente a una lezione di danza classica, ogni mattina come primo impegno del giorno. Questa scelta, fortemente sostenuta dalla Celentano ma anche da ogni esperto, è necessaria per preparare al meglio il corpo per la giornata. Ciò che a molti non piace, però, è il modo in cui Alessandra Celentano giudica i ballerini di altre discipline, come il latino-americano o l’hip hop.

Raimondo Todaro si trova alla sua prima esperienza come giudice di Amici ma le difficoltà non sono state affatto poche. In primo luogo, il grande scoglio è stato proprio il rapporto lavorativo con la Celentano. I suoi metodi rigorosi, infatti, l’hanno spesso portata a definire “inadatta” una allieva di Todaro a causa della sua fisicità muscolosa e poco longilinea. Ma non solo: a Christian, un altro ballerino della squadra di Raimondo, Alessandra Celentano ha suggerito di fare il calciatore invece che il ballerino.

Secondo alcuni rumors riportati da quotidiani di gossip, l’anno prossimo Raimondo Todaro potrebbe non tornare come giudice e maestro di balli latino-americani. La causa sarebbe da ricercare proprio nel rapporto con Alessandra Celentano, di cui si vocifera: “A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui”.

Sono queste parole molto pesanti, che sottolineerebbero come Alessandra Celentano sia un pilastro intoccabile della trasmissione. I litigi tra i due insegnanti sono però quasi all’ordine del giorno e non sembra così impossibile che uno dei due debba allontanarsi dal programma. A subire la decisione, quindi, sembrerebbe proprio Todaro.

