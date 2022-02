“Mi viene da piangere”: Jessica Selassié distrutta, le augura il peggio dopo l’orribile offesa [VIDEO]

Sia Jessica che Lulù Selassié avrebbero ricevuto un’orribile offesa da parte di un’altra concorrente, rovinando in maniera irrecuperabile i loro rapporti.

Gran brutto episodio quello accaduto in queste ore tra le principessine Jessica e Lulù, e Nathaly Caldonazzo. Episodio che promette strascichi pesantissimi da qui alla conclusione del reality show di Canale 5.

Jessica Selassié si è appartata con Sophie Codegoni e Mariana Trevisan per sfogarsi e per raccontare l’accaduto, esprimendo tutto il suo disappunto nei confronti della Caldonazzo, condannando in maniera severa le parole offensive usare da quest’ultima.

Anzi, Jessica è andata oltre annunciando quello che sarà da ora in avanti il suo atteggiamento nei confronti di Nathaly, alla quale ha dedicato un augurio tutt’altro che rassicurante.

Jessica Selassié, un’offesa orribile: “Una roba schifosa”

I rapporti tra la Caldonazzo e le due principessine etiopi sembra giunto al capolinea. A quanto pare Nathaly, sempre sferzante nei suoi interventi, si sarebbe lasciata andare a una battuta a dir poco infelice, toccando ciò che Jessica e Lulù hanno di più sacro.

A raccontare l’accaduto ci ha pensato Jessica, visibilmente affranta, che si è sfogata con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. “A me mi è calata proprio, sapendo questa roba qui… una roba schifosa”, ha commentato la ragazza rivolgendosi alle altre due concorrenti.

Sono riuscita a registrare l’ennesima censura a favore di nathaly sulla battuta gravissima che ha sconvolto tutti. Prima di questo momento Sophie: per me Nat viene squalificata

Miri: ha detto una cosa gravissima Quando J parla censurano, vergogna#jerù #gfvip @GrandeFratello pic.twitter.com/sBzoPFrDFr — la casa di Zauditù (@JesuisJeru) February 23, 2022

“Spero che te ne vai da questa porta rossa… con tanto di cuore te lo dico”, ha continuato Jessica, senza nascondere il suo rancore per la Caldonazzo. Poi mentre stava entrando nei dettagli, cercando di spiegare per filo e per segno ciò che Nathaly avrebbe detto, la regia ha deciso di intervenire con la censura.

In rete si è scatenata la caccia alla verità, e da quanto è emerso pare che la Caldonazzo abbia offeso il padre delle due principessine. A conferma di questa tesi ci sarebbero le parole dette a Jessica dalla Trevisan: “Mi viene da piangere perché ho vissuto con mio padre… quindi potete immaginare”. Dichiarazione che confermerebbe la tesi sostenuta in rete, giustificando la durissima reazione avuta da Jessica e l’augurio che Nathaly esca al più presto dalla casa di Cinecittà.

