“Mamma che falso!”: pesante provocazione a Mattino 5, Biagio D’Anelli smentito senza pietà [VIDEO]

Biagio D’Anelli, ospite a “Mattino 5” non perde l’occasione per lanciare una bordata contro un concorrente a rischio eliminazione.

Biagio D’Anelli è stato ospite stamane al programma “Mattino 5” e, assieme alla conduttrice Federica Panicucci, ha come al solito offerto un parere sul progredire del GF Vip. La Panicucci trasmette ogni giorno clip dei momenti salienti del giorno precedente, oltre che a collegarsi in tempo reale con la Casa di Cinecittà.

Stamattina, in particolare, le immagini del GF Vip ritraevano due indaffarate Katia e Nathaly, impegnate profusamente nella pulizia capillare della cucina. A questo punto, Biagio D’Anelli è intervenuto, e il suo commento perentorio ha suscitato l’indignazione nel web.

“Magicamente sta pulendo…”: le allusioni di Biagio D’Anelli fanno discutere i fan del GF Vip

Durante la striscia dedicata al reality di Mediaset Federica Panicucci, ravvisando il borbottio indistinto di Biagio, ha voluto indagare: “Dimmi, dimmi, Biagio…“. L’ex gieffino ha allora dichiarato: “Magicamente, Katia è in nomination, e oggi sta pulendo la Casa…“. Federica ha approfondito: “Perché? Non l’ha mai pulita? Ah, no?“. D’Anelli ha replicato: “Bah, bah… Un mese che sono stato io…“. La conduttrice l’ha allora incalzato, ricordandogli la volontà espressa dalla soprano, che vorrebbe abbandonare il reality. “Però lei ha detto di voler uscire…Ha chiesto al pubblico di essere votata…“. Biagio ha replicato, derisorio: “Beh, ma così è facile… Però, magicamente, guardate come pulisce bene la cucina oggi Katia!“.

Parecchi utenti si sono scagliati contro le sue insinuazioni, un utente commenta irritato: “Biagio, guarda che Katia, la mattina, ha sempre pulito! Mamma, che falso!“.

In diretta dalla casa del #GFVIP, Katia è già sveglia e insieme a Nathalie, pulisce la cucina “magicamente”: arriva una frecciatina da parte di Biagio?#Mattino5 pic.twitter.com/ga0TwDqxdo — Mattino5 (@mattino5) February 23, 2022

La soprano molto probabilmente è prossima all’eliminazione dal gioco, non tanto per averlo richiesto lei stessa, ma perché i sondaggi l’hanno sempre penalizzata. Si ipotizza una precisa strategia per tutelare la propria immagine, restando indenne dai giudizi dei suoi detrattori: avendo invitato il pubblico a votarla, potrà uscire senza macchia dallo show. Per quanto riguarda Biagio, il suo commento era oltremodo prevedibile: l’ex-gieffino ha infatti una relazione con Miriana Trevisan. Come ben sappiamo, tra le due non corre buon sangue: ecco spiegato l’accanimento di Biagio nei confronti della cantante lirica. Quali sorprese ci riserverà la prossima puntata del prime time? Aspettiamoci, come di consueto, il solito susseguirsi di colpi di scena…

