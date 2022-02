“Mai sentita una frase così brutta”: Nathaly agghiacciante, svelato il mistero choc al GF VIP

La presunta frase oltraggiosa di Nathaly Caldonazzo potrebbe costarle un’infamante squalifica: ecco cos’avrebbe detto.

Nelle ultime ore il web mormora parecchio riguardo ad una presunta bordata in diretta, pronunciata dalla soubrette Nathaly Caldonazzo, parte del cast del GF Vip. Lo scivolone avrebbe radici lontane: si fonda infatti sull’antipatia che intercorre tra la showgirl e le sorelle Selassiè, con le quali ha avuto un durissimo scontro negli scorsi giorni.

Accusata di aver trafugato del cibo, già carente in Casa, Nathaly avrebbe reagito con una pesantissima accusa, che tocca ambiti privati.

“E’ un vizio di famiglia!”: la bordata attribuita a Nathaly potrebbe essere punita con l’espulsione, crisi diplomatica al GF Vip?

Durante l’ultimo litigio con Jessica e Lulù Selassiè, Nathaly ha reagito inferocita, esasperata dalle continue accuse delle due sorelle di origine etiope. Jessica e Lulù le avevano infatti rinfacciato di sgraffignare del cibo dalla dispensa, ma la risposta di Nathaly sarebbe stata censurata dagli autori per proteggerne la reputazione.

I fan più accaniti del GF Vip, che seguono regolarmente la diretta sul canale 55, hanno una tesi ben precisa. La frase incriminata reciterebbe testualmente: “Il cibo lo ruba Jessica… D’altronde, è un vizio di famiglia…“. Il riferimento alle origini e a presunti crimini da parte dei genitori ha fatto infuriare il mondo dei social, che reagisce compatto alle accuse.

Gli utenti sono immediatamente insorti, chiedendo di poter verificare le fonti di tale, brutale, bordata. “Eccallà, i soliti post sensazionalistici senza uno straccio di prova, e i disagiati che vi credono anche, ma come siete messi? E poi, fenomeni, se avesse detto davvero un frase del genere, Lulù continuava a parlarci come se niente fosse?“, commenta un fan della showgirl. Le telecamere del Grande Fratello potrebbero svelare l’arcano ma, come sappiamo, il retaggio delle sorelle Selassiè non è propriamente il più comodo degli argomenti.

Il padre di Jessica e Lulù, infatti, sarebbe attualmente detenuto in un carcere a Lugano, dopo una clamorosa condanna per truffa. Le sorelle hanno dichiarato al riguardo: “Noi non abbiamo vergogna, amiamo nostro padre e siamo fiere di lui. Siamo venute qui per tenere alto il suo nome. Perché non ve l’abbiamo detto prima? Perché lui è una persona, mentre noi siamo tre individui separati, non ce la sentivamo di condividere un nostro dolore, perché magari nessuno lo avrebbe scoperto. Però, nostro padre ci aveva avvertito che poteva succedere. Noi sappiamo la verità e non ci vergogniamo di nostro padre!”. Il riferimento ai trascorsi giudiziari del padre da parte di Nathaly è, alla luce di quanto scoperto, più agghiacciante che mai. Ecco un esempio di quanto il web sia infervorato sull’argomento:

#GrandeFratelloVip #GFVip, Nathaly Caldonazzo shock e la frase per cui rischia l’espulsione: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia” pic.twitter.com/K46rEssBMC — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) February 24, 2022

Ci auguriamo che gli autori riescano a far luce, una volta per tutte, sull’accaduto.

