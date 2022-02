“Ma che film è?”: Barù se la mangia con gli occhi, tempesta ormonale in arrivo [VIDEO]

Ancora una volta Barù ha dato spettacolo, dimostrando in maniera plateale tutta la sua attrazione per una delle gieffine, lasciando così intendere che a breve i due potrebbero essere sopraffatti da una tempesta ormonale.

La scena offerta in queste ore dal Grande Fratello Vip rimarrà nella storia del reality show targato Mediaset. Tutto il merito va attribuito a Barù, che in questo modo non fa che alimentare le tante voci che corrono sul suo conto.

Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, Barù ha intrattenuto un rapporto ambiguo con quasi tutte le donne del programma, producendosi in avance spregiudicate poi finite nel nulla. Questo vale per Soleil, Delia, e per Jessica Selassié, la quale per altro ci ha messo parecchio del suo con avance è assai spinte.

Ma l’episodio bollente accaduto in queste ore, cercato e voluto in maniera premeditata da Barù, segna forse un punto di non ritorno in quello che è il suo percorso all’interno della casa per ciò che concerne il rapporto con il gentil sesso.

Barù, arriva la tempesta ormonale: si piazza davanti alla doccia

Era da un po’ che Barù girovagava per casa con un accappatoio azzurro, un turbante in testa, e gli occhi dipinti di nero: una via di mezzo tra un mago d’altri tempi e un sultano di quelli che animano le pagine del celebre libro ‘Le mille e una notte’.

A un certo punto dev’essersi sentito più prossimo a quest’ultimo personaggio, così ha preso la sedia e si è piazzato bello comodo difronte alla doccia. E fin qui nulla di strano, perché dal suo ingresso nel Grande Fratello Vip Barù si è rivelato uno dei concorrenti più eccentrici, anticonformisti e incatalogabili tra quelli entrati nel famoso reality.

Ma sta di fatto che sotto la doccia in quel momento ci fosse Jessica in bikini, intenta a lavarsi. Così Barù ha preso a fissarla mangiandosela con gli occhi e lei, come se non aspettasse altro, ha risposto con sguardi altrettanto concupiscenti.

In rete, manco a dirlo, si è scatenata una baraonda infernale. “Ma che film stiamo guardando?”, ha chiesto un utente su Twitter. “Ah boh, di sicuro fra poco diventa porno co sti due”, gli ha risposto un altro. Infatti sono in tanti a credere che tra i due stia per scoppiare una tempesta ormonale che potrebbe regalare agli appassionati del programma un’altra storia avvincente, in grado di oscurare la saga inaugurata dal trio composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

