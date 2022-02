La fintech italiana Scalapay raccoglie 497 milioni di dollari: ora è un unicorno

L’Italia ha un nuovo unicorno. La startup milanese Scalapay ha raccolto 497 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B guidato da Tencent e Willoughby Capital, con la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos, e Fasanara Capital. In totale, ha raccolto ora quasi 1,2 miliardi.

Che cos’è Scalapay

Il modello di Scalapay viene definito buy now, pay later. La startup permette cioè di acquistare e ricevere subito prodotti e pagarli in un secondo momento. Mette a disposizione tre opzioni: Pay in 3 (tre rate mensili), Pay in 4 (quattro rate) e Pay Later (pagamento dopo 14 giorni).

A guidare l’azienda è Simone Mancini, amministratore delegato. Mancini ha vissuto per quasi 30 anni in Australia, dove i genitori sono arrivati nel 1991 in veste di missionari laici della Chiesa cattolica. È tornato poi in Italia nel 2019. “In Australia io e l’altro fondatore, Johnny Mitrevski, avevamo notato che i rivenditori online faticavano, ma che la possibilità di dilazionare i pagamenti aveva un forte impatto”, ha raccontato Mancini lo scorso anno in un’intervista alla trasmissione Forbes Leader. “Abbiamo pensato allora di portare questo metodo in Europa, dove ancora era ben poco sviluppato”.

I benefici per i rivenditori che adottano Scalapay, fa sapere la stessa azienda, sono “un incremento medio del carrello e della conversione, ovvero delle persone che frequentano il negozio online e poi acquistano, del 50-60%”. Una cifra che, afferma ancora la società, può arrivare addirittura al 200% in negozio.

Il boom dei ‘mega-round’

Pochi giorni fa il Venture capital barometer 2021 di Ey, rapporto che fotografa lo stato del venture capital in Italia, ha annunciato che i finanziamenti distribuiti alle nuove imprese innovative hanno superato per la prima volta il miliardo di euro lo scorso anno. Il volume di investimenti è cresciuto del 118% in 12 mesi: dai 569 milioni del 2020 agli 1,243 miliardi del 2021. Le operazioni sono triplicate: da 111 a 334.

In particolare, lo studio ha evidenziato che i round da oltre 20 milioni di euro sono stati 12, contro i sei del 2020, per 657 milioni complessivi. Un anno prima erano stati 245. Cifre che, secondo Ey, dimostrano “una rinnovata fiducia degli investitori, disponibili a dare un’iniezione di capitale superiore e maggiore supporto alle realtà del Paese”.

Il settore fintech, con 255 milioni di euro raccolti, è risultato il secondo, dopo il foodtech, per volume totale di finanziamenti. Una cifra a cui Scalapay ha contribuito per circa i due terzi, con un round da 140 e uno da 40 milioni.

L’articolo La fintech italiana Scalapay raccoglie 497 milioni di dollari: ora è un unicorno è tratto da Forbes Italia.