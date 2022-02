“Grossa novità in arrivo”: notizia bomba per Pierpaolo Pretelli, cambia vita totalmente

Pierpaolo Pretelli è giovane nel mondo della televisione ma sembra avere le idee già chiare. L’ha ammesso davanti a tutti, il cambio è epico

Ha partecipato al Grande Fratello VIP e dal suo secondo posto non si è più fermato, Pierpaolo Pretelli. Dentro il reality di Canale5 ha trovato sia l’amore, in Giulia Salemi, che la sua strada: la televisione. Quest’anno è alle prese con Domenica In, in cui affianca Mara Venier alla conduzione. Durante le prime puntate ha gestito un gioco per i telespettatori, poi ha curato uno spazio legato al Musichiere.

Nelle ultime domeniche, però, Pretelli non si è visto in puntata. Questo potrebbe essere legato alla decisione che ha recentemente compiuto, che stravolgerebbe la sua intera vita lavorativa.

Pierpaolo Pretelli e il grande salto: “Sogno di…”

Già prima della partecipazione al Grande Fratello, Pierpaolo è conosciuto dal grande pubblico per essere stato il primo velino di Striscia la Notizia con Elia Fongaro. Dopo l’esperienza sul bancone del tg satirico è diventato corteggiatore a Uomini e Donne e, successivamente, concorrente al GF VIP. Dall’uscita dal GF VIP, per Pierpaolo Pretelli la strada si è spianata in un modo del tutto insospettabile.

Il primo grande impegno è stato Tale e Quale Show 2021, il talent show di Carlo Conti in cui i cantanti devono imitare altri artisti, sia esteticamente che vocalmente. In questo show ottiene la decima posizione, ma questo programma gli permette di essere ancora più apprezzato dal pubblico. Mara Venier lo invita infatti a Domenica In come ospite e ne rimane piacevolmente stupita, al punto di volerlo di fianco a sé per la conduzione di Domenica In 2022.

Insomma, la strada della televisione si è letteralmente spianata per l’ex velino e gieffino. Durante una recente intervista per Vanity Fair, però, Pierpaolo ha rivelato quale sia il suo vero sogno. “Il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso” ha ammesso.

Il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso Sono andato a vederlo a Civitanova Marche e, prima dello spettacolo, sono riuscito a parlarci. Mi ha consigliato di fare radio. È il mio obiettivo imminente.#Coseditv pic.twitter.com/eI150Qzepv — Federico (@Federic01996) February 22, 2022

Durante l’intervista ha dichiarato di averlo anche incontrato in occasione di un suo spettacolo. Fiorello ha dato alcuni consigli a Pierpaolo, il quale li ha colti come l’oro: “Mi ha consigliato di fare radio. Un pensiero che avevo già fatto ma che, dopo il suo parere, sono intenzionato a realizzare a tutti i costi“.

