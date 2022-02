“È il mio sogno”: Giulia Stabile vuole stravolgere tutto, adesso Sangiovanni trema

La ballerina professionista di Amici ha confessato un sogno inespresso. Giulia Stabile è pronta a farlo, per Sangiovanni sarà dura ripartire

E’ uscita vincitrice da Amici20 e da allora, Giulia Stabile, non si è più fermata. Ballerina talentuosa e ironica co-conduttrice, oggi Giulia ha fatto della televisione il suo principale lavoro. Come ballerina professionista lavora presso Amici21, accompagnando i ragazzi nella loro crescita a fianco di coach e professori. Come co-conduttrice, invece, affianca Belén Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara a Tu sì que vales.

Nelle ultime ore, sui social Giulia Stabile si è lasciata andare a una confessione che ha lasciato tutti i suoi fan di stucco. Non solo loro, però, potrebbero essere rimasti stupiti: anche per Sangiovanni la cosa sarà dura da digerire.

Giulia Stabile vuole spiccare il volo: e Sangiovanni?

All’interno di Amici20 Giulia Stabile ha vissuto momenti altalenanti. Il rapporto con il suo corpo, molto esile e poco dotato di forme tipicamente femminili, le ha sempre donato molta insicurezza. Per di più, anche il suo viso non l’ha mai messa a suo agio, in particolar modo il sorriso. Eppure, di Giulia Stabile oltre al talento resta impressa nella mente solo un’altra cosa: la risata. Incontenibile e contagiosa, la risata della ballerina fa da sottofondo a tutte le trasmissioni in cui lavora, rendendola amatissima dal pubblico.

Ad Amici20, però, Giulia ha imparato a stimarsi di più e a lavorare sulla sua sicurezza anche attraverso il ballo. Nella scuola ha anche conosciuto la persona che oggi è il suo fidanzato, Sangiovanni, il giovane cantante dai record assoluti. Insieme hanno abbattuto tutte le difficoltà del caso e insieme sono anche arrivati in finale, dove Giulia ha trionfato diventando la prima ballerina a vincere Amici.

Oggi i due stanno vivendo importanti momenti di gloria, per le rispettive carriere. Sangiovanni è reduce da Sanremo, Festival in cui si è classificato quinto alla sua prima partecipazione. Giulia invece lavora sia ad Amici21 che a Tu sì que Vales. Nelle ultime ore, però, la ballerina ha affidato ai social un suo sogno. Fin da piccola, infatti, le piacerebbe andare a studiare danza a Los Angeles, in America. Un sogno importante quello di Giulia, che sicuramente la arricchirebbe come danzatrice e professionista.

Impossibile non pensare, però, a Sangiovanni. Come la prenderà il cantante questa scelta di Giulia? I due vivono praticamente in simbiosi fin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. all’interno di Amici20. La lontananza, si sa, può essere un fuoco che alimenta i grandi amori ma spegne quelli piccoli.

The post “È il mio sogno”: Giulia Stabile vuole stravolgere tutto, adesso Sangiovanni trema appeared first on Ck12 Giornale.