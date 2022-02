“e-comunque-questi-10-anni…”.-michelle-hunziker,-le-clamorose-prime-parole-su-trussardi:-come-“umilia”-l’ex

Secondo e ultimo appuntamento con Michelle Hunziker e il suo Michelle Impossible, ieri sera, mercoledì 23 febbraio, in onda su Canale 5. E ancora si facevano sentire gli echi della prima puntata, in cui la Hunziker ha scherzato e cantato con Eros Ramazzotti, con tanto di bacio a stampo in bocca, gesto in seguito al quale Tomaso Trussardi, ex della conduttrice, ha “defollowato” sui social la Hunziker e sua figlia, Aurora.

Nella prima puntata, la Hunziker, in una puntata quasi esclusivamente autobiografica, non aveva speso una parola su Tomaso, con cui ha da poco chiuso una storia durata dieci anni. Insomma, una Hunziker piuttosto indelicata con lui (anche in considerazione del bacio a Eros).

E sarà forse per tutte queste ragioni che nella seconda puntata di Michelle Impossibile, la Hunziker, qualche parola al suo ex la ha dedicata. Il tutto prima di accogliere sul palco Massimo Ranieri, con il quale avrebbe duettato sulle note de La stagione dell’amore di Franco Battiato.

“In questo periodo mi chiedono spesso come sto – ha premesso la Hunziker -. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare……Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”, ha concluso senza mai citarlo direttamente. Eppure, per certo, parlava proprio di Tomaso Trussardi. E chissà quanto quest’ultimo abbia gradito il fatto di non essere neppure citato…