stefano-de-martino,-un-rifiuto-che-sembra-un-tradimento:-per-lui-in-arrivo-gravi-ripercussioni

Una scelta dettata dal cuore, quella di Stefano De Martino, che suona come un tradimento e che potrebbe causargli guai seri a livello professionale.

La notizia è di quelle che lasciano a bocca aperta. Stefano De Martino ha rifiutato una proposta importante, decisione che per lui potrebbe avere conseguenze pericolose dal punto di vista professionale.

Qualche giorno fa TvBlog, in merito alla nuova edizione di Made in Sud, programma pronto a tornare su Rai2 dopo un anno di stop, ha annunciato la riconferma di Stefano De Martino quale conduttore della trasmissione.

Ma adesso, sempre TvBLog, sgancia una bomba che cambia le carte in tavola. Sempre in merito a Made in Sud, De Martino avrebbe preso una decisione clamorosa, che non è affatto piaciuta ai piani alti della Rai.

Stefano De Martino, il tradimento contro la Rai: “Scelta non apprezzata”

Il giovane conduttore e ballerino, diventato famoso grazie al programma Amici di Maria e Filippi, negli anni è diventato uno dei volti più importanti di Rai 2. In viale Mazzini hanno puntato grosso sulle capacità dell’artista originario di Torre Annunziata.

Infatti dopo ‘Bar Stella’, De Martino sta conducendo per la terza volta di seguito, sempre sulla seconda rete della tv di stato, il programma ‘Stasera tutto è possibile’. Partendo da questi presupposti, la notizia rilanciata in queste ore da TvBLog arriva come un fulmine a ciel sereno.

“Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, infatti, Stefano De Martino non sarà alla guida delle nuove puntate di Made in Sud“, si legge su TvBLog. Infatti “sarebbe stato lui – attualmente impegnato in Stasera tutto è possibile – a chiedere e a ottenere di esserne esonerato, per poter prendere parte su Canale 5 al serale di Amici di Maria De Filippi, nei panni di giudice”. E ancora: “Una mossa che, come comprensibile, non sarebbe stata particolarmente apprezzata dalla Rai“.

E come dargli torto, visto che al danno si aggiungerebbe la beffa. Perché in questo modo De Martino darebbe buca alla Rai in favore della sua diretta concorrente Mediaset, costringendo la tv di stato a cercare in tutta fretta un nuovo conduttore per Made in Sud. Stefano non ha mai nascosto l’affetto e il debito di riconoscenza che nutre nei confronti di Maria De Filippi, ma stavolta questi suoi sentimenti, per quanto nobili e comprensibili, potrebbero costargli caro, scatenando la rappresaglia dei vertici Rai.

