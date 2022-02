Oroscopo di Paolo Fox 24 febbraio: giovedì dubbi in amore e difficoltà a lavoro

Ariete – Luna davvero favorevole in questa giornata, avete le idee chiare in amore. Anche il lavoro ne gioverà, poiché oggi raddoppierà anche la vostra creatività nel risolvere i problemi.

Toro – Se ci sono state delle crisi di coppia, in questi giorni avrete il tempo e le stelle favorevoli per poter recuperare. Sul lavoro strada piena di occasioni, ma non andate di fretta mi raccomando.

Gemelli – Anche oggi avrete la Luna in netta opposizione, la giornata potrebbe stancarvi molto. Sul lavoro decisamente meglio, c’è una svolta in vista.

Cancro – Questa è una buona giornata, con sensazioni ed emozioni nuove, sfruttatela a dovere. C’è una buona sensazione nell’aria, potrete azzardare una richiesta sul lavoro.

Leone – Tra oggi e domani avrete la Luna favorevole, e potrete recuperare un po’ quello che vi siete lasciati alle spalle. Sul lavoro sarà una giornata meno turbolenta delle precedenti.

Vergine – La Luna non è proprio favorevole in questo periodo, fate attenzione alle tensioni di coppia. Chi è rimasto chiuso o fermo sul lavoro, vedrà lentamente le cose ripartire.

Bilancia – Miglioramento in vista per l’amore, nel fine settimana cercate di non rievocare vecchi ricordi. Sul lavoro, approfittate di questo periodo per fare cose nuove o sperimentare altri approcci.

Scorpione – Un fine mese entusiasmante, che può portare diversi batticuore per voi. Chi si dedica ai lavori creativi, potrà avere una marcia in più.

Sagittario – E’ una situazione a dir poco favorevole, con questa Luna che transita proprio nel vostro segno zodiacale. Cielo promettente anche sul lavoro: novità piacevoli in vista.

Capricorno – Oggi siate chiari con il vostro partner, è il momento giusto per sanare dei dissidi. Anche un incarico di lavoro nato da poco, potrebbe diventare impronte per voi.

Acquario – Si può certamente parlare di un recupero parziale per i sentimenti, ma fate attenzione a Scorpione e Toro.

Pesci – C’è una Luna strana che potrebbe creare diversi disagi amorosi nelle prossime ore. Cercate di evitare contrasti sul lavoro, procrastinate le vostre scelte e rimanete in vigile attesa.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 24 febbraio: giovedì dubbi in amore e difficoltà a lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.