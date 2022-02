Oroscopo di Branko 24 febbraio: giovedì amore in crisi, ecco per chi

Ariete – Oggi il buon senso non ti mancherà: hai i piedi per terra e sai come condividere le tue idee con chi ti sta vicino! Forza, dimostra a tutti quanto vali!

Toro – Oggi sei ottimista, anche se forse hai dovuto fare i conti con qualche problemino. Chi ti sta vicino sostiene le tue idee: sei sulla strada giusta, ma forse c’è qualcosa che non va come vorresti!

Gemelli – Stai per chiudere un capitolo importante della tua vita, ma il libro non è ancora finito. Le energie non ti mancano: cerca di portare avanti un progetto!

Cancro – Lasciati andare alle emozioni e non pensare troppo. Quando stai bene, infatti, viene sovrastato da brutti pensieri: basta, cerca di stare con i piedi per terra e di concentrarti sulla realtà!

Leone – Oggi è tutto nelle tue mani: sta a te decidere come comportarti. Cerca di superare i tuoi limiti, non fissarti sulle apparenze, che contano ben poco!

Vergine – Cerca di concentrarti su te stesso, di ascoltare il corpo, la tua salute. Prova anche a condividere le emozioni che provi: sei dell’umore giusto e l’energia è contagiosa!

Bilancia – Per te è importante pensare prima al dovere, poi al piacere. Oggi non puoi tagliare i ponti con la quotidianità anche se vorresti scappare: cerca di tenere per te i tuoi pensieri!

Scorpione – Vorresti una vita meno complessa, ma i desideri che hai te la scombussolano sempre. Sai bene come esprimere quello che provi, ma occhio ai malintesi!

Sagittario – Sai bene come incastrare tempo libero e impegni, ma oggi questo ti risulterà un po’ complicato. Cerca di capire quali sono le priorità e di evadere dalla quotidianità!

Capricorno – Di solito prendi tutto con troppa serietà e oggi potresti fare i conti con dei problemi. Hai voglia di leggerezza, spensieratezza!

Acquario – Stai pensando al futuro, sei già proiettato in avanti. Non trascurare però gli impegni di ora, meritano ugualmente la tua attenzione e il tuo interesse!

Pesci – Stai attraversando un periodo molto importante, ma non vuoi ascoltare i consigli. Forse sbagli, così facendo potresti urtare la sensibilità di una persona che ti vuole bene! Oggi meglio rischiare, gli sforzi verranno ripagati!

