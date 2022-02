Oroscopo di Barbanera 23 febbraio: buon mercoledì per amore e salute

Ariete (21/3 – 20/4) – Avrete l’ispirazione giusta per avviare i vostri buoni propositi. Meno sicuri delle vostre opinioni, raccoglierete ogni apporto dal confronto con gli altri.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna non è bendisposta, ma potrete serenamente passarci sopra: famiglia, amici e amore fanno quadrato intorno a voi, placando le vostre ansie.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Il limbo dell’incertezza non è la vostra zona comfort e questo mercoledì tentennante vi crea disagio. Provate a concedervi il piacere del dubbio.

Cancro (22/6 – 22/7) – Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Giove. Se per qualche ragione il giorno degli innamorati è passato inosservato, oggi festeggiate!

Leone (23/7 – 23/8) – A suscitare incomprensioni, rimescolando i vostri desideri e le vostre idee, ci infila lo zampino la Luna. Segnali di distensione con il passare delle ore.

Vergine (24/8 – 22/9) – Il pizzico di peperoncino, necessario al buon funzionamento della coppia, in mattinata è garantito dalla Luna in Scorpione. Effusioni tenerissime.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Clima tranquillo, che favorisce una routine ben organizzata, nella quale profondere le vostre energie. Sarete soddisfatti dei risultati.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Nettuno e Plutone scortano la vostra Luna in territori affascinanti e inesplorati. È una buona occasione per coltivare i vostri interessi culturali.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Un po’ annoiata alle vostre spalle, per tutta la mattina la Luna non prende e non dà, lasciandovi immersi nelle fantasie. Risveglio nel pomeriggio.

Capricorno (22/12 – 20/1) – L’arte sottile della seduzione oggi la utilizzate per la carriera. Il carisma vi aiuta regalandovi il favore dei superiori e il consenso dei colleghi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Adagio con noia al risveglio. Dal pomeriggio, scintille di interesse accendono il vostro sguardo e la vitalità riprende il suo naturale corso.

Pesci (20/2 – 20/3) – Un bel toccasana per le emozioni sarà il meditare su voi stessi, con dolcezza, al riparo da scossoni, a caccia di verità che ora potete sostenere.

