Oroscopo del mese di marzo: le previsioni in anteprima segno per segno

Mese di passaggio dall’inverno alla primavera, quando aspettiamo un cambiamento positivo e possiamo finalmente dire addio ai giorni freddi. È questo, il mese di marzo. Per molti è difficile, ma per molti altri, al contrario, è foriero di un domani migliore.

A marzo preparati all’arrivo di una forte dose di nuova energia. Se impari a gestirla, puoi usarla in modo efficace a tuo vantaggio, specialmente nella tua vita amorosa. Costruirai facilmente relazioni e attirerai l’attenzione degli altri. Sarà naturale per i segni d’aria, in quanto possono adattarsi molto bene. Viceversa, Ariete, Sagittario e Leone possono avere un problema se non sono in grado di convogliare correttamente questa energia. L’influenza di Nettuno nei Pesci avrà un forte peso per la tua carriera; grazie a ciò, otterrai la necessaria tenacia e la forza mentale per raggiungere la posizione del lavoro desiderata.

L’oroscopo per marzo 2022 dice che, data l’instabilità di questo mese, non converrà affrontare i sentimenti personali. Sarà meglio passare il tempo libero in compagnia delle persone che ami. Marzo non è un buon momento per la meditazione e i pensieri.

ARIETE – Marzo porterà un sacco di esperienze emotive per l’Ariete. Durante questo periodo, sarà molto sensibile, e gli ormoni impazziranno. Se hai un partner fisso, avrete entrambi momenti molto piacevoli pieni d’amore, ma anche discussioni, in particolare nel progettare il vostro futuro insieme. Ma non ti devi preoccupare, con l’affetto reciproco si risolverà tutto, basta stare attenti all’inutile irritabilità. In questo periodo, si risveglierà in te, un senso dell’umorismo contagioso, di conseguenza non avrai motivo di rompere amicizie.

A marzo, l’Ariete sarà notevolmente influenzato dal potere di Venere. Avrai successo nel lavoro, principalmente nella seconda metà del mese, ancora di più se svolgi un’attività nel settore finanziario. Comprenderai pienamente le esigenze dei clienti e, grazie a ciò, otterrai un credito eccezionale agli occhi del tuo superiore. L’influsso di questo pianeta avrà anche un impatto sulle relazioni con i tuoi familiari. Prendi in considerazione l’idea di far visita ai parenti, che non vedi da un po’ di tempo. Non solo l’affetto potrebbe rivelarsi molto più intenso del solito, ma potresti anche rimediare ai torti del passato.

TORO – A marzo, il Toro riceverà una quantità infinita di coraggio. Ecco perché questo mese è il momento giusto per raccogliere il coraggio di superare gli ostacoli che ti frenano da molto tempo. Sarai anche molto socievole e grazie alla tua simpatia guadagnerai molti fan. Quindi, vedi persone e crea nuovi contatti, forse incontrerai qualcuno d’interessante. Sarai anche in grado di approfondire la tua relazione con te stesso e mantenere in ordine i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Allo stesso tempo, inizieranno grandi cambiamenti nella tua vita personale, che ti consentiranno di fare un grande passo avanti.

Marzo sarà un mese ricco di nuove esperienze per i Tori, soprattutto per quanto riguarda la crescita personale. Finalmente ti libererai dei pensieri negativi dell’anno scorso e deciderai di iniziare a costruire qualcosa di nuovo. Che si tratti di processi mentali o di costruzione in senso materiale, farai enormi progressi.

Questo mese sarà un’ottima opportunità per approfondire i rapporti familiari, quindi cerca di coinvolgere il più possibile i tuoi cari nelle tue attività e mostra interesse per i loro problemi. Senza dubbio, queste conversazioni ti aiuteranno a capirli meglio.

GEMELLI – Marzo porterà ai Gemelli molta energia e forza, che verranno utilizzate principalmente a beneficio della loro condizione fisica. Tuttavia, non esagerare all’inizio, il tuo corpo potrebbe non essere preparato per un tale carico e potresti farti male. Quasi tutto sarà un gioco da ragazzi per te, quindi non aver paura di provare l’artigianato e varie attività sportive e sentiti libero di fare alcuni piccoli miglioramenti a casa. La tua creatività nella pianificazione delle attività del tempo libero supera le tue stesse aspettative e quelle dei tuoi cari. Pertanto, dovresti seguire e implementare le tue idee; ti aspetta un’esperienza indimenticabile.

A marzo, il pianeta Marte avrà l’impatto più significativo sui Gemelli. Ti darà la forza di pensare alla tua situazione e prendere l’iniziativa per il tuo destino. Questo può riguardare principalmente l’ambito del lavoro. Che tu abbia un’attività in proprio o lavori come dipendente per un’azienda, rimarrai sempre stupito da nuove idee. Tuttavia, fai attenzione alla tua natura irrequieta e instabile, poiché gli artefici di questo pianeta possono rafforzarla. Nella seconda metà del mese, fai attenzione alle lesioni agli arti superiori, che possono essere più soggetti a fratture in questo momento, e cerca di ridurre il loro sforzo fisico.

CANCRO – Marzo sarà un periodo di pace per il Cancro. Questo mese sarai più soggetto ai raffreddori, quindi riposati e non esagerare inutilmente; non ti mancherà nulla. Al contrario, hai una grande possibilità che ti venga in mente una buona idea, che potrai realizzare in seguito, grazie al benessere fisico e mentale. Durante questo periodo, prospererai anche finanziariamente, cosa che verrà notata da chi ti circonda e verrai avvicinato da persone che sono interessate solo ai tuoi soldi. Pertanto, fai attenzione a non fidarti troppo.

La stanchezza e l’esaurimento affliggeranno le persone del Cancro, prima dell’inizio della primavera. Tuttavia, questo periodo non durerà a lungo. A metà marzo potrai tirare un sospiro di sollievo e tornare alla solita routine. Fai attenzione a non accelerare troppo questo processo, poiché i tuoi bronchi potrebbero risentirne.

Continuerai ad essere efficiente al lavoro. Ma non riposare sugli allori e tieni gli occhi ben aperti, perché sarai troppo premuroso e disponibile. È possibile che altri approfittino del tuo aiuto, che difficilmente ricambieranno.

LEONE – A marzo il temperamento del Leone si farà sentire. Con grande entusiasmo, ti butterai a capofitto in tutto ciò che ti viene incontro, ed eccellerai in tutto. Questo può sconvolgere l’ambiente circostante, che sarà invidioso del tuo successo. Quando sarai in compagnia degli altri, ti distinguerai con grandi capacità di comunicazione e senso dell’umorismo. I tuoi entusiasmanti racconti susciteranno interesse nelle persone, e diventerai un personaggio. Durante questo periodo, potresti avere problemi associati al sistema digestivo, quindi concentrati su una dieta sana ed equilibrata e riposa molto.

Questo mese aumenterà la tua determinazione e la fiducia. Dovresti usarle a tuo vantaggio e cercare di risolvere i problemi, che ti hanno finora assillato. Concentrati su quelli che ti preoccupano di più.

Tuttavia, a marzo, i Leone dovrebbero fare attenzione alla loro irritabilità, in quanto potrebbe causare conflitti a lungo termine. La posizione della Luna ti aiuterà e riuscirai a renderti conto in tempo delle eventuali conseguenze delle tue azioni, prima che possano verificarsi. Marzo sarà un mese di dualità e un dilemma per te.

VERGINE – A marzo, la Vergine imparerà molte cose nuove. La tua memoria sarà molto buona durante questo periodo, quindi apriti a nuove nozioni e prova attività che richiedono un pensiero analitico. Allo stesso tempo, puoi aspettarti una grande dose di creatività, quindi non aver paura di sperimentare. Avrai buone idee, quindi presentale al tuo capo. Fai solo attenzione a non essere invadente e pondera prima come esporle. Molte attività lavorative possono esaurirti e portare a problemi di salute. Pertanto, non sottovalutare il sonno.

A marzo, i nati della Vergine saranno al lavoro quasi 24 ore su 24. Urano ti incoraggerà a creare nuove sfide per te stesso e sarai pieno di nuove idee. Sebbene migliorerai sotto vari aspetti, dimenticherai i soliti compiti, complicando le relazioni con i colleghi e il tuo successo potrebbe, in seguito, passare inosservato.

Sarai anche soggetto a soffrire di problemi intestinali alla fine del mese, quindi assicurati che tutti i cibi che consumi siano adeguatamente cotti e cerca di introdurre più fibre nella tua dieta.

BILANCIA – Marzo sarà un mese pieno di impegni per le Bilance. Preparatevi a dei grossi cambiamenti nella vostra vita personale. Se sentite di non essere andati da nessuna parte da molto tempo, è arrivato il momento di fare qualcosa a questo riguardo. Se avete pensato di trasferirvi, non preoccupatevi e fatelo. Se avevate pensato di cambiare lavoro, è molto probabile che troverete qualcosa che vi piacerà davvero. Cercate di stare bene dal punto di vista mentale in questo periodo, perché prenderete qualsiasi cosa personalmente e sarà facile che vi irritiate. La meditazione dovrebbe venirvi in aiuto qui.

L’influsso di Marte sulla Bilancia sarà fondamentale a marzo. Dovresti fare attenzione agli improvvisi sbalzi di umore e agli attacchi d’ansia, poiché questo atteggiamento non ti gioverà affatto sul lavoro. Al contrario, potrebbe rovinare il buon rapporto che hai avuto finora con i colleghi. Ti distrai facilmente e anche il più piccolo problema potrebbe agitarti.

Fortunatamente, quando torni a casa, potrai rilassarti e parlare con il tuo partner. Tuttavia, i single dovrebbero cercare di liberarsi della loro negatività in modo diverso. Non esitare a usare la tua forza fisica e fare jogging, nuotare o eseguire esercizi di cardio-fitness.

SCORPIONE – In Marzo, lo Scorpione comincerà a desiderare di sentirsi al sicuro. Ti sentirai meglio quando sarai tra le braccia di qualche persona che ti sta vicino, che si tratti del tuo partner o di un membro della tua famiglia. Il tuo bisogno di condividere i tuoi sentimenti diverrà sempre più forte, allora se non c’è nessuno con cui puoi aprire il tuo cuore, avrai la tendenza a sentirti malinconico o anche depresso. Fai attenzione a questi stati d’animo che alla fine possono portare ad avere problemi mentali ma anche fisici. Sarà forse meglio cercare di trovare qualche attività nella quale poter esprimere i tuoi sentimenti come la danza o il disegno.

Gli Scorpioni, a marzo, saranno sotto l’influsso della Luna. La loro emotività sarà molto più intensa e cercheranno di trovare persone con le quali si possono sentire al sicuro e rilassati. Se non troverai una persona di questo tipo, probabilmente eviterai gli altri il più possibile.

La tua salute fisica sarà molto collegata al tuo stato mentale in questo momento e le emozioni represse potrebbero influenzarlo molto. La gola e le corde vocali potrebbero infettarsi facilmente. Pertanto, cerca di evitare lo stress e le attività fisicamente impegnative.

SAGITTARIO – Con l’arrivo di Marzo, i Sagittari cominceranno a sentirsi molto sicuri di sè e rilassati. Irradierete energia positiva, cosa che attirerà i vostri amici e chi vi sta vicino, dunque loro sentiranno il bisogno di passare del tempo con voi. Il vostro diario si riempirà di incontri con gli amici, diverrete molto popolari, specialmente a causa del vostro unico senso dell’umorismo, ma così non avrete molto tempo per voi stessi. In questo mese, verranno fuori domande sul vostro futuro. Ciò accade perché questi sono i momenti migliori per prendere delle decisioni relative alla direzione da intraprendere nella vostra carriera.

A marzo, le persone del Sagittario saranno molto apprezzati tra i loro cari. Grazie all’influsso di Mercurio, sarai empatico e felice di aiutare gli altri a trovare una via d’uscita da situazioni di vita difficili. Tuttavia, il fatto che molte persone si confidino con te può farti nascere il desiderio di manipolarle a tuo vantaggio.

Questo mese dovresti concentrarti sul futuro e sui tuoi obiettivi a lungo termine. Cerca sempre di dedicare almeno qualche minuto al giorno a riflettere sui tuoi propositi. Perseverare e procedere a piccoli passi possono condurti presto al successo.

CAPRICORNO – A Marzo, i Capricorno proveranno delle delusioni riguardo alle loro relazioni. Dovrete avere a che fare con delle sensazioni come quella per cui siete sempre attratti dalla persona sbagliata e che resterete sempre soli. Lasciate che queste sensazioni si impadroniscano di voi; tanto non sono vere. Si tratta di sensazioni che hanno preso il sopravvento in momenti di disperazione. Cercate allora di concentrarvi su qualcos’altro ed investite la vostra energia in qualche attività creativa, questo mese sarete davvero bravi in queste cose. Magari potreste cercare di decorare la vostra casa o cercare di partecipare ad un corso per lavorare la ceramica dove troverete lo spazio per usare la vostra fantasia e sfogare la tensione.

Marzo sarà pieno di cambiamenti inaspettati per i Capricorno, a causa dell’influsso di Urano. Per esempio, una dichiarazione d’amore di un amico/a di lunga data, al quale non hai mai prestato particolare attenzione, potrebbe essere uno shock per te. Se non corrispondi i suoi sentimenti, cerca di affrontare la questione con la massima delicatezza, perché probabilmente gli è costato molto trovare la determinazione per mettersi in gioco in questo modo.

Tuttavia, fai attenzione alle improvvise svolte negative. Dovresti essere preparato sia mentalmente che finanziariamente per qualsiasi problema. Inoltre, certamente non dovresti apportare modifiche da solo.

ACQUARIO – Marzo sarà un periodo di tranquillità pieno di acquisizione di nuove conoscenze per gli Acquari. Non aspettarti alcuna grande conquista sportiva in questo mese perché ti sentirai stanco/a e potresti proveare qualche dolore muscolare. La tua mente, però, non si riposerà, sarai cosìì in grado di usare questo periodo di calma per riordinare i tuoi pensieri. Potrai anche dedicarti all’apprendimento di qualcosa di completamente nuovo che ha da sempre rappresentato una grande sfida per te. Inoltre, la tua mente sarà aperta anche verso il mondo spirituale, dunque riserva qualche momento alla meditazione e cerca di concentrarti principalmente su problemi a lungo termine; hai adesso la grossa opportunità di risolverli una volta per tutte.

Gli Acquari saranno molto curiosi, grazie all’influsso di Mercurio. Anche se a marzo non avrai eccessiva energia, il tuo cervello sarà come una spugna e assorbirà praticamente tutto ciò che leggerai, ascolterai o guarderai. Trova qualcosa che hai sempre voluto imparare, ma non hai mai avuto abbastanza tempo per farlo.

Oltre al tuo intelletto, questo pianeta influenzerà anche i rapporti familiari, specialmente tra i fratelli. Concediti un giorno libero per poter trascorrere la giornata solo tra voi e ricordare i vecchi tempi. Indubbiamente sarà un momento fantastico per entrambi.

PESCI – A Marzo, quelli che sono i sentimenti dei Pesci riguardo al futuro col loro partner potrebbero essere piuttosto incasinati, anche se per la maggior parte del tempo sarai di buon umore, quei sentimenti saranno sempre in grado di influenzarti. Non dovresti nascondere i tuoi dubbi, ma invece cercare ora di parlarne col tuo partner. In questo periodo, le tue azioni saranno influenzate dall’energia che irradi. Segui le tue sensazioni e cerca di risolvere ogni cosa nei tempi giusti, in modo da non cadere in stato di depressione o ferire altri. D’altro canto, sarai pieno di empatia, cosa che ti aiuterà a trovare la soluzione a questioni importanti.

A marzo, il Sole avrà su di te una significativa influenza. Grazie a questa stella, sarai ricco di fiducia e generosità. È un’opportunità ideale per invitare il tuo capo o un socio d’affari a cena e ottenere così alcuni punti in più che potrebbero cambiare radicalmente la tua carriera.

Tuttavia, non lasciarti trasportare e non fare richieste troppo elevate. Più sei modesto più è probabile che la ricompensa arrivi da sola. Applica questo concetto alle relazioni al di fuori del tuo lavoro e non esercitare pressioni inutili sui tuoi cari.

