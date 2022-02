“Ma sei normale?”: Lulù Selassiè scatena il caos, nottata rovinata per tutti [VIDEO]

Notte movimentata al GF Vip: i capricci di Lulù Selassiè scombussolano l’intera casa di Cinecittà, l’indignazione corre sul web.

L’aria della finalissima aizza il nervosismo tra le mura dei GF Vip. A esasperare la situazione già tesa, ha provveduto Lulù Selassiè nelle tarde ore della notte. La Princess di retaggio etiope, infatti, già nelle scorse settimane ha dato segni di evidente esasperazione, cadendo preda di clamorosi attacchi di panico sotto gli occhi dei compagni.

Durante uno scontro con Sophie Codegoni circa la sparizione dei suoi agognati fiocchi al latte, Lulù ha inscenato un’autentica pièce teatrale, scomodando temi quali l’anoressia e lamentando di non essere compresa a sufficienza. Come al solito, la sorella Jessica si è schierata al suo fianco, scontrandosi con i detrattori della “Fairy”, e arrivando allo scontro aperto con Nathaly Caldonazzo. Jessica, in genere, tutela sempre la suscettibile sorella minore, sedando attivamente i malumori da lei generati. Questa volta, però, Lulù sembra aver oltrepassato ogni limite, minando persino il rapporto di Jessica con il tanto desiderato enologo Barù. Che cos’è successo nella notte?

Lulù Selassiè: la sfuriata nella notte indigna i fan del GF Vip, le immagini diventano virali

La scorsa nottata è cominciata sotto una buona stella, per Jessica Selassiè. Alla gieffina, infatti, era stato concesso di addormentarsi assieme a Barù, nel letto precedentemente occupato dalla coppia formata da Lulù e Manuel. Lulù ha quindi iniziato un incessante pellegrinaggio, migrando di letto in letto, senza trovare un’alcova disponibile. Ha inizialmente tentato di riposare a fianco a Miriana, senza riscontro, declinando poi l’offerta di Alessandro Basciano di accoglierla nel letto assieme a Sophie. Si è in seguito rifiutata di dormire al fianco di Giucas, dato che aveva promesso a Manuel di non dormire assieme ad altri maschi.

A quel punto, Lulù è letteralmente tornata sui propri passi, incombendo sul giaciglio della sorella, che dormiva serenamente abbracciata a Barù. Lulù le ha sibilato: “Cosa stai facendo? Jessica, tu non sei normale! Questo era il mio letto con Manu!“. Barù a quel punto si è svegliato e, dopo un sospiro rassegnato, ha chiesto: “Che cos’è successo?“. Lulù, in risposta, ha rincarato la dose sulla sorella: “Dovevi farti vedere da uno psicologo, prima di entrare qui!“. Prevedibilmente, l’attacco verbale della Princess ha costretto Barù alla fuga, abbandonando Jessica nel bel mezzo della notte. La scenata si è protratta fino alle 4.30 circa del mattino, e i fan della coppia composta da Jessica e Barù si sono comprensibilmente indignati. Ecco il video con i momenti salienti del litigio:

Ma ce la fate a dire che farà 1000 passi indietro? Guardate come si è alzato di scatto. Non dormiva, ha sentito. E quando Lulù ha detto “Jess piange” lui ha risposto “non per colpa mia”. Ha sentito tutto. #jeru pic.twitter.com/hNSqJKPRUo — rossella🤺 (@unagiaslifes) February 23, 2022

Un utente commenta mestamente: “Quello che più mi fa tristezza è che, probabilmente, lei subisce tutto questo da una vita!“. I capricci di Lulù sembrano aver rovinato una nottata attesissima, per i fan del binomio #jerù. Che succederà oggi in Casa?

The post “Ma sei normale?”: Lulù Selassiè scatena il caos, nottata rovinata per tutti [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.