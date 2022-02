“ipocrita-e-bigotta!”:-bufera-su-miriana-trevisan,-in-casa-esplode-il-reggiseno-gate-[video]

La soubrette Miriana Trevisan è nel mirino degli haters: crescono i sospetti sul suo atteggiamento apparentemente innocuo al GF Vip.

Alcuni personaggi del GF Vip dividono nettamente le preferenze del pubblico: è il caso della soubrette Miriana Trevisan, amata da molti, e invisa da altrettanti spettatori del reality. Miriana, infatti, offre al pubblico atteggiamenti pacati e diplomatici, ma spesso viene tacciata di buonismo, oltre che di impiegare strategie subdole ai fini del gioco.

Ultimamente è stata anche criticata per i presunti favoritismi di cui gode: il suo agente dovrebbe essere riconducibile alla figura di Gabriele Parpiglia, nome molto quotato nel mondo dorato dello show-business. Lo stesso Parpiglia è stato parte del gruppo autorale del GF Vip per diverse edizioni, e non a caso Miriana sembra essere uno dei concorrenti più longevi di quest’edizione. Nelle ultime ore, la showgirl ha fatto discutere, rinvangando vecchie animosità con la rivale per antonomasia Katia Ricciarelli. Vediamo quanto accaduto.

“Abbiamo visto andare con uomini sposati!”: Miriana Trevisan riaccende la miccia del confitto al GF Vip

Miriana, frizzante e coriacea concorrente del reality di Mediaset, dimostra di avere lunga memoria per i torti subìti. In passato, infatti, si era scontrata con una categorica Katia Ricciarelli, che l’aveva bombardata di critiche per la gestione della sua love-story con il timido Nicola Pisu. Pretesto della discussione, lo scatenato ballo sotto la pioggia della soubrette, con il busto coperto solo da un reggiseno. La soprano si era scagliata contro di lei, dato che il siparietto aveva avuto luogo immediatamente dopo un pesante litigio con Nicola, e il suo disinteresse nei suoi confronti sembrava sottolineare una presunta spregiudicatezza.

Miriana nelle ultime ore ha condiviso il suo pensiero con Lulù, rimarcando la doppia morale utilizzata per giudicare il suo operato, al confronto con i bollenti teatrini inscenati dal triangolo Belli-Sorge-Duran. “Sotto la pioggia, vestita con il reggiseno… Quando abbiamo visto andare con uomini sposati, dare un bacio saffico, divertirsi per questo…“. Lulù ha concordato con lei: “Esatto!“. Entrambe hanno avuto parecchi motivi di scontro con la cantante lirica, che protegge strenuamente la sua pupilla Soleil. Un utente, però, alla vista dello sfogo ricorda la relazione tra Miriana e Biagio. L’ex-gieffino, al suo ingresso in Casa, era infatti ancora ufficialmente fidanzato con una misteriosa ragazza. “Ma Katia lo disse riferito a Nicola che stava male, e lei se ne fregava… e poi? Biagio fidanzato, e si scandalizza per un bacio saffico? Ipocrita e bigotta!“. Ecco il video del confronto tra Miriana e Lulù:

Miriana:” Io non posso stare in reggiseno quando abbiamo visto andare con uomini sposati e dare un bacio saffico”Ma katia lo disse riferito a Nicola che stava male e lei se ne fregava e poi?Biagio fidanzato e si scandalizza per un bacio saffico? Ipocrita e bigotta #gfvip #soleil pic.twitter.com/32DwgJwUoe — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 23, 2022

Che il rinvangare vecchi litigi sia solo frutto di strategia per Miriana? Come sappiamo, anche Katia è particolarmente tutelata dagli autori del reality… Che sia un tentativo per sgombrare la rivale dal campo, in vista del ricco montepremi in palio?

