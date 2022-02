“Farò la cellula impazzita”: avvertimento per L’Isola dei Famosi, lei è pronta a scatenare una tempesta

L’Isola dei Famosi non è ancora cominciata che già una delle prossime naufraghe lancia un avvertimento, annunciando le sue intenzioni bellicose.

L’Isola dei Famosi non è ancora cominciata e una delle prossime naufraghe già annuncia intenzioni facinorose, lasciando intendere che sbarcherà in Honduras con la voglia di sparigliare le carte.

Il programma televisivo, che anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi, comincerà subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, per la gioia dei tanti appassionati di reality.

In attesa di conoscere il cast completo e gli opinionisti, già sappiamo che il format dell’Isola ha subito un bel cambiamento: i naufraghi si presenteranno a coppie. Tra queste ci sarà quella composta da Lory Del Santo e dal suo giovane fidanzato Marco Cucolo. Ed proprio la showgirl annuncia che in Honduras è pronta a scatenare la tempesta perfetta.

Isola dei Famosi, l’avvertimento di Lory Del Santo: cosa avrà in mente?

Intervista dal settimanale Nuovo Tv, Lory Del Santo ha parlato dell’esperienza che che sta per cominciare. Esperienza che ha già vissuto, e in maniera assai proficua, aggiudicandosi la vittoria finale nell’Isola dei Famosi edizione 2005.

Ma questa volta sarà diverso, perché sbarcherà sulle bianche spiagge dell’Honduras in compagnia del suo giovane fidanzato Marco Cucolo. A questa novità si aggiunge la voglia di portare scompiglio. “Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”, ha rivelato la Del Santo nella sua intervista. Senza per altro specificare cosa ha in mente.

Inoltre al suo desiderio di rendere elettrica l’atmosfera isolana, si aggiunge un’altra questione importante. È sempre lei a rivelare un ulteriore aspetto che promette scintille. A quanto pare Marco Cucolo non è entusiasta di vivere per chissà quanto tempo su un isola deserta assieme a perfetti sconosciuti.

“Lui non voleva partecipare. È terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”, racconta Lory Del Santo nell’intervista. Dettaglio di non poco conto che potrebbe mettere in pericolo o quanto meno sotto stress la loro relazione, sebbene si sia dimostrata alquanto salda, durando ormai da un decennio, nonostante tra i due ci siano 33 anni di differenza.

