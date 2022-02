Enzo Iacchetti, dopo il Covid altra mazzata pesante: per lui è la fine

L’ultima notizia non è affatto positiva, per Enzo Iachetti. Lo storico volto di Striscia la Notizia starà vivendo momenti davvero bui

Lo storico volto di Striscia la Notizia sta vivendo un periodo non facile. A fianco di Ezio Greggio ha infatti condotto Striscia fin dal 1994, pur sempre cimentandosi anche in altre arti come il cinema e il cabaret. La sua carriera è iniziata come radiofonico presso Radio Tresa, per poi proseguire come comico e creatore di spettacoli.

Nonostante la lunga carriera, questo 2022 per Iacchetti non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo il Covid-19 che l’ha tenuto a letto per un po’, ora è arrivata anche una batosta lavorativa.

Enzo Iacchetti: se la Toffanin funziona meglio…

Insieme a Ezio Greggio, Enzo Iacchetti si è seduto al tavolo del TG satirico di Canale 5 per ben 28 anni. Insieme hanno formato un sodalizio artistico e lavorativo inossidabile. Spesso, per variare un po’, Striscia la Notizia li ha alternati ad altre coppie di conduttori, ma la ufficiale restava sempre la loro. Nel frattempo, oltre alla conduzione su Canale5, entrambi hanno intrapreso proprie strade personali come attori, comici o, nel caso di Iacchetti, anche cantanti.

Nel 2020, infatti, Enzo Iacchetti è stato scelto per interpretare la canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio. Più volte il conduttore ha provato a partecipare al Festival di Sanremo ma la sua candidatura non è mai stata accettata. Sono stati questi dei colpi molto bassi per lui, che non si è risparmiato dal polemizzare con i direttori artistici di riferimento: Gianni Morandi e Claudio Baglioni.

Questo nuovo anno si è però aperto con un grosso scoglio da superare: il Covid-19. Enzo Iacchetti si è infatti ammalato a gennaio e ha costretto Antonio Ricci a una rapida sostituzione di entrambi i conduttori di Striscia. Dopo solo una decina di giorni, l’affiatato duo artistico è tornato al suo posto. Ciò che però non è mai decollato, quest’anno, è l’auditel: Striscia la Notizia è infatti andato calando, giorno dopo giorno.

Per cercare di arginare l’annunciato disastro, Antonio Ricci e la Mediaset han deciso di proporre per una settimana Silvia Toffanin alla conduzione di Striscia, a fianco di Ezio Greggio. Inaspettatamente, la prima puntata ha visto crescere il numero dei telespettatori:

INCREDIBILE BOOM CLAMOROSO per l’esordio di Silvia Toffanin a #Striscialanotizia che tocca uno degli ascolti più alti della stagione a ben 4,7 milioni e il 18,5%

(+800.000 su lunedì scorso) #ascoltitv pic.twitter.com/AwJRhxekk7 — MasterBB (@MasterAb88) February 22, 2022

Un colpo molto basso per Enzo Iachetti, oggi lontano dal tg satirico perché impegnato in teatro. Chissà se la coppia storica di Striscia la Notizia verrà riproposta o se, invece, il loro tempo sia finito e sia ora di lasciare spazio a volti nuovi.

