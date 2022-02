clamoroso-annuncio-per-amici-21:-maria-de-filippi-ha-deciso,-cambia-di-nuovo-tutto

Il serale di Amici 21 si sta avvicinando e Maria de Filippi ha fatto una scelta che sta creando molto scalpore. Cambiamenti importanti

Il serale di Amici 21 si sta avvicinando e da ieri è ufficiale la data di inizio: sabato 19 marzo inizierà l’appuntamento tanto atteso da tutti i fan della scuola più spiata d’Italia. Anche per quest’anno si parla già dei giudici e, tra questi, sembra esser confermata la presenza di Stefano de Martino, notizia che fa abbastanza discutere.

Proprio in concomitanza con l’annuncio della data di inizio, Maria de Filippi ha fatto circolare un’altra notizia. Non si tratta effettivamente di una novità, ma di una scelta su un aspetto preciso del serale che sta creando molte discussioni. Forti critiche per la regina di Canale5.

Maria de Filippi è pronta per il serale di Amici: la notizia spiazza tutti

E’ il serale il momento più teso e importante. I ballerini e i cantanti della scuola di Amici, infatti, durante quella fase si mettono davvero in gioco. L’obiettivo del serale è solo uno, per tutti: vincere la categoria e il programma. Sia per il canto che per il ballo, infatti, viene eletto un vincitore “di categoria”, che quindi si è distinto tra i suoi colleghi per essere il migliore nella sua specialità. A parte, poi, viene nominato il vincitore del programma, colui il quale vince il premio in soldi e si porta a casa la coppa.

Il serale è anche un’importantissima vetrina, soprattutto per i ballerini. Anche chi non vince, spesso, riesce a ottenere un contratto di lavoro da importanti teatri nel mondo, dopo il serale. Proprio per questo motivo, è fondamentale che ogni concorrente dia il massimo di sé durante quella fase speciale, al fine di riuscire ad andare il più avanti possibile. Nelle ultime ore, però, sta circolando una notizia che non sta piacendo per niente ai fan.

Pare infatti che le puntate del serale di Amici21 saranno registrate. Questa scelta non è affatto nuova, per Maria de Filippi: quando il direttore artistico era Giuliano Peparini, la registrazione delle puntate serviva per allestire il palco per le sue importanti coreografie. L’anno scorso il serale non è andato in onda in diretta, soprattutto per questioni legate all’organizzazione per la pandemia. La notizia di quest’anno ha spiazzato tutti e i fan si sono lasciati andare a pesanti critiche:

Bah. Quindi si saprà tutto in anticipo. Una volta i serali erano in diretta ed era molto più bello. — Adriano Silvestri (@Adriano161093) February 22, 2022

Una delle paure dei fan, infatti, è che chi sarà presente come pubblico alla registrazione delle puntate svelerà sui social le anticipazioni, rovinando così il clima per gli altri. Ma non solo:

Perfetto decideranno tutto loro come l’anno scorso ….. — ilaria (@ilaria61503302) February 22, 2022

Un’altra accusa, infatti, è che senza permettere al pubblico di votare, la sorte dei ballerini e dei cantanti dipenda solo dalla giuria e dai gusti personali di chi occupa quel ruolo. Insomma, il serale di Amici non parte proprio con il piede giusto, ma Maria saprà sempre come sorprenderci.

