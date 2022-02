“A letto? Solo..”. Ilary Blasi, cosa le scappa di bocca: crisi con Totti, il dettaglio sfuggito a molti in tv

Il Giornale ha utilizzato la metafora calcistica del fuorigioco per parlare della presunta crisi matrimoniale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Inoltre si fa riferimento allo spot pubblicitario in cui la showgirl è testimonial dell’ammorbidente Lenor e svela che l’ex capitano giallorosso “senza metafora calcistica non ce la fa”. Così come fa sorridere adesso che in un altro spot la Blasi precisi che lei ormai va “a letto solo con Lenor”, mentre ordina al marito di “dormire sul divano”.

Ovviamente l’ammorbidente non c’entra nulla nella presunta crisi, ma è probabile che ci sia di mezzo qualcosa di più “duro” e “appuntito” come le corna. D’altronde ieri il gossip si è scatenato su Totti, assicurando che da mesi starebbe frequentando Noemi Bocchi: “La storia tra i due è iniziata mesi fa – scrive Repubblica – era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina”.

La coppia formata da Totti e la Blasi ha però voluto smentire. L’ex capitano giallorosso ha bollato tutto come “fake news” e ha chiesto rispetto della privacy e soprattutto dei suoi tre figli, mentre la showgirl ha pubblicato prima un video in cui fa una linguaccia e poi un altro in cui mostra tutta la famiglia a cena fuori.