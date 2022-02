totti-smentisce?-dago-bombarda:-“gli-diamo-un-consiglio,-magari-ilary-blasi…”

“Peccato che non smentisca un bel niente”. Francesco Totti bolla come “fake news” le indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi e Dagospia, che per primo ha lanciato lo scoop, risponde per le rime. Martedì sera, a sorpresa e dopo due giorni di gossip incendiario, l’ex capitano della Roma pubblica su Instagram una manciata di Stories da interpretare, appunto, come una smentita alle voci che circolano insistentemente e che fanno parlare quella metà d’italiani non interessati alla guerra in Ucraina o al caro-bollette.

“Nelle ultime ore – spiega Totti, visibilmente stanco, contrito e irritato – ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Ma Dago, come detto, non ci sta: “L’ex capitano della Roma si limita a suggerire ai media di ‘fare attenzione’ (che è, una minaccia?), perché di mezzo ci sono dei bambini, e ‘i bambini vanno rispettati’. Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma, Noemi Bocchi“, sottolinea il sito fondato e diretto da Roberto D’Agostino, che fa riferimento alla giovane papazzata a pochi metri da Totti pochi giorni fa allo stadio Olimpico.

“P.S. – è la velenosa conclusione di Dagospia – Consigliamo al Pupone di cambiare social media manager, vista la qualità delle inquadrature delle stories. E visto che c’è, magari può trovare anche uno “stylist” che gli suggerisca di indossare qualcosa di meglio della tamarrissima felpa con il codice fiscale stampato sopra. Magari anche la moglie gradirebbe…”.