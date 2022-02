Oroscopo di Paolo Fox 23 febbraio: amore, lavoro e salute di questo mercoledì

Ariete – In amore il pomeriggio si prospetta migliore della mattina. Non sottovalutate le nuove proposte. Molti solleciti sul lavoro, dovete sanare dei debiti del passato. In arrivo nuove proposte.

Toro – In amore c’è qualcosa che non va. Ricordate che il vostro umore può fare la differenza quindi evitate di recriminare. Attenzione sul lavoro, c’è una situazione di contrasto in corso.

Gemelli – Avete poca voglia di amare, oggi. In serata potrebbero tornare delle perplessità. Anche il lavoro non è al massimo, colpa della Luna opposta che non vi fa concentrare.

Cancro – La mattinata è interessante: se ci sono stati problemi è meglio cercare di risolverli, specie dopo la prima settimana di marzo.

Leone – In amore la mattinata è discreta mentre il pomeriggio si recupera, ma fate attenzione ad Acquario e Toro. Sul lavoro vi sentite agitati, come se aspettaste una risposta.

Vergine – L’amore fa un po’ fatica questo pomeriggio, anche se non è nulla di grave. Attenzione a Sagittario e Gemelli. Per chi è fermo da un po’ qualcosa potrebbe ripartire, tuttavia restano delle piccole dispute, come se voleste strappare il contratto.

Bilancia – In amore il pomeriggio risulta migliore della mattina. C’è del nervosismo in quelle coppie che non hanno equilibrio. Sul lavoro cercate di evitare l’ansia e di farvi scivolare le cose addosso.

Scorpione – In amore le prossime giornate sembrano interessanti. Marzo, all’inizio del mese, porterà dei vantaggi. Sul lavoro dovreste prendere in considerazione le associazioni e le società.

Sagittario – Buono l’amore: nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno. Sul lavoro fate bene a esaminare le situazioni, ma attenzione a non sprecare energie per ciò che non ne vale la pena.

Capricorno – Buono l’amore, la Luna è attiva fin dal mattino e porta novità positive. La giornata del 23 è sì. Sul lavoro saranno in molti a rivolgersi a voi per risolvere un problema, avete molta energia.

Acquario – In amore al mattino c’è stanchezza, ma nel pomeriggio recuperate. Il mese si chiude con la Luna nel vostro segno. I nuovi lavori sono tutti favoriti, ma avete una grande capacità di azione, forse avete già chiuso una collaborazione.

Pesci – In amore queste sono giornate interessanti e di recupero: la Luna è favorevole e aiuta anche in un recupero psicofisico. Il lavoro è buono, avete idee valide, non lasciatevi scoraggiare. Sarete confusi in serata.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

