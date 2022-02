“ma-cosa-dici?”:-la-panicucci-incredula,-bordate-velenosissime-a-mattino-5-[video]

A Mattino5, Raffaello Tonon si è lasciato andare a una dichiarazione molto pungente su una coppia molto chiacchierata. Panicucci senza parole

L’irriverente trasmissione del mattino di Canale5, condotta da Federica Panicucci, non può non parlare in questi giorni di ciò che sta accadendo nella casa del GF VIP. Il ritorno di Alex Belli ha messo completamente in crisi ogni equilibrio preesistente e Delia e Soleil sono letteralmente cadute di nuovo nella trappola dell’infatuazione.

A Mattino 5 News, Raffaello Tonon si è lasciato sfuggire un commento davvero pungente sul triangolo più chiacchierato del web. La Panicucci, senza parole, ha cercato di smorzarne la pesantezza.

Raffaello Tonon a Mattino 5 spiazza la Panicucci

E’ impossibile non parlare del GF VIP. L’ingresso di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia ha sballato ogni previsione ed equilibrio. Nonostante Delia Duran, sua moglie, fosse fortemente convinta di non volerlo perdonare e di voler rimanere single, al solo vederlo ha visto sciogliersi ogni convinzione e si è rituffata tra le sue braccia. Soleil Sorge, invece, ha sempre parlato di una forte amicizia con Alex Belli, una chimica artistica che, anche con qualche punta erotica, rendeva il loro rapporto unico e profondo, nel segno dell’amicizia.

Il rientro di Alex, però, ha spiazzato Soleil. Durante la festa a tema primitivi di sabato sera, infatti, tra Soleil e Alex è nata una forte discussione. Lei gli ha urlato in faccia, ammettendolo davanti a tutta Italia in diretta, che l’ha sempre amato e lo ama. Lui, dal canto suo, ha cercato di riavvicinarsi a entrambe le donne, pur dichiarando che il suo unico amore è e rimarrà Delia. Tra le due donne, per non farsi mancare proprio niente, è anche scoppiato un lungo e appassionato bacio.

Durante la diretta di lunedì sera, Alfonso Signorini ha chiesto a Soleil e ad Alex se fuori dalla casa potrà mai esserci un rapporto tra di loro. Entrambi hanno risposto affermando un no convinto e Alex ha aggiunto: “Ed è un vero peccato, Sole“, segno del dispiacere causato dal raffreddarsi del loro rapporto. Federica Panicucci, oggi in diretta, ha mostrato questo spezzone ai suoi ospiti, facendoli riflettere su un aspetto. “Lei non vede un futuro fuori dalla casa con Alex, però è innamorata…“.

A quel punto, Raffaello Tonon ha sganciato la bomba. Secondo lui, infatti, il futuro che si presenta davanti al triangolo più chiacchierato è fatto di serate in discoteca, ospitate e inaugurazioni. “Lei che parla d’amore… Ha detto tutto il contrario di tutto. Il futuro che loro stanno creando è fatto di serate in discoteca (…). Gli auguro di farsi una barca di soldi!”

Parole dure quelle di Tonon, che han portato la Panicucci a sorridere e a commentare: “Ma cosa dici?!“. Ora non ci resta che vedere se la profezia dell’opinionista si avvererà: manca poco.

The post “Ma cosa dici?”: la Panicucci incredula, bordate velenosissime a Mattino 5 [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.