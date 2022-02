“ma-chi-te-se-in**la?”:-miriana-trevisan-si-sente-offesa,-per-lei-un-sfuriata-mai-vista-[video]

La soubrette Miriana Trevisan su tutte le furie dopo la puntata del GF Vip: ora la misura è colma.

La showgirl Miriana Trevisan milita nel cast del GF Vip dall’inizio di questo scoppiettante edizione. Seppur partita in sordina, si è distinta per la sua storia con il timido Nicola Pisu, salvo poi esser sommersa da critiche taglienti. In questa, come in altre occasioni, la soubrette ha evitato scontri a viso aperto con i suoi detrattori in casa, nonostante le bordate senza pietà davanti al pubblico italiano.

Nelle ultime ore, Miriana ha decisamente deviato, optando per un cambio di strategia: si è infatti scontrata durante il prime time con la granitica Katia Ricciarelli, tutelata da autori e dallo stesso Alfonso Signorini.

“Sei una vipera!”: Miriana Trevisan travolge Katia, questa volta ha passato il segno

L’ultima puntata del GF Vip ha riservato agli spettatori momenti al cardiopalma. In primis, l’attesissimo confronto tra Alex, Delia e Soleil e, in secondo luogo, tutte le dinamiche secondarie del reality. In effetti, il cardine di quest’edizione sembra proprio il famigerato triangolo, e i rispettivi schieramenti a favore o contro di esso. Miriana è sempre stata molto critica nei confronti di Soleil, e non ha mai omesso osservazioni analitiche circa gli sviluppi del caso. Profondamente avversata dalla soprano Katia Ricciarelli, confidente prediletta di Soleil, Miriana ha deciso di affrontare la nemica a viso aperto.

Katia si è più volte scagliata contro Miriana, contestandone il presunto buonismo e la tendenza a passare da vittima, e ieri non l’ha risparmiata di un colpo, tacciandola: “La devi smettere con questa faccia da santarellina! Sii una donna, non una bambina! E sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline! Sei pure andata a ballare mezza nuda sotto la pioggia!“.

Miriana, in tutta risposta, è sbottata: “Dici parole durissime, hai detto alle nostre spalle che siamo delle vipere ma sei tu una vipera!“. Il post-puntata, poi, ha riservato ulteriori sfoghi da parte della soubrette. Durante un momento di privacy con Delia, Miriana ha commentato l’accaduto: “Lei pensa che io mi metto con Nathaly a parlare male di lei, con lei a parlare di lei… Ma chi c*zzo te se… E’ quello che mi da fastidio… Si fa un film su di me che non esiste! Mi vuole fare essere cattiva, mi disegna così… Ma è proprio, completamente, miope! Io non sono cattiva, ma non mi faccio mancare di rispetto!“. Ecco il video dello sfogo di Miriana:

“LEI PENSA CHE MI METTO DI NASCOSTO CON NATHALY A PARLARE MALE DI LEI, CON MANILA A PARLARE MALE DI LEI.

MA CHI CAZZO TE SE…(INCULA)?” M I R I A N A 🔥🔥🔥🔥#GFVIP #miriangels pic.twitter.com/WgUJXsJhwC — ᴄʀᴜᴅᴇʟɪᴀ ᴍɪʀɪɴᴀᴛ ᴅᴇ ᴠɪᴘ 🏳️‍🌈 (@crudeliadevip) February 22, 2022

La finale del reality promette bene: gli animi sono sempre più surriscaldati, e le varie personalità lottano ora per emergere in vista del montepremi. Chi la spunterà, tra le focose personalità in gara?

