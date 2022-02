Lorella Boccia, notizia bomba per lei: grandi novità in primavera

L’ex concorrente e professionista di Amici, dopo la pausa per la maternità, sembra pronta a tornare. Proposta pazzesca per Lorella Boccia

E’ nata come ballerina e lo ha fatto ad Amici. Lorella Boccia, infatti, entra nel mondo della televisione come concorrente presso la scuola di Maria de Filippi, nel lontano 2012. Nonostante sia arrivata settima, per la bella ballerina napoletana si aprono le porte del successo. Nel 2013 partecipa al film Third Person di Paul Haggis e l’anno successivo è l’unica italiana nel cast di Step Up: All In.

Ma non solo: per Lorella si aprono anche le porte della conduzione. Il primo anno ha affiancato Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro alla conduzione quotidiana dei day-time di Amici. Nel 2021, infine, conduce il suo primo show su Italia 1: Venus Club. Dopo la maternità, oggi, Lorella Boccia è pronta a tornare.

Lorella Boccia: questa volta si fa in grande

Non si è mai trattenuta dal porsi sempre nuovi obiettivi, Lorella Boccia. Da concorrente di Amici, dopo aver conseguito il diploma in danza a Napoli, la ballerina scopre nuove passioni e qualità. Son queste che la portano ad affiancare Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro alla conduzione dei daytime e son sempre queste quelle che la portano sino a Venus Club.

Il programma, condotto dalla Boccia con Iva Zanicchi e Mara Maionchi, è un talk show della seconda serata di Italia1, è un’interessante panorama sulle personalità femminili più importanti. Da Anna Tatangelo fino alle sportive della nazionale, Lorella Boccia le invita in trasmissione e insieme fanno una chiacchierata sulla vita, i valori e il lavoro.

Nel 2019, Lorella ha sposato Niccolò Presta, imprenditore e produttore televisivo figlio del famoso agente di spettacolo Lucio Presta. I due, nell’ottobre 2021, han dato luce alla loro primogenita, Luce Althea. Per questo motivo, ad oggi Lorella Boccia è lontana dalle telecamere e si dedica completamente alla figlia. In questi giorni, però, stanno arrivando le prime indiscrezioni sul suo futuro lavorativo.

Pare che Lorella Boccia sia stata scelta per affiancare Stefano de Martino nella nuova stagione di Made in Sud su Rai2. Dopo Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta, infatti, i due volti femminili che affiancheranno De Martino sembra proprio che siano la Boccia e Flora Canto, moglie di Enrico Brignano. Il trio sembra molto ben assortito e, se così si confermasse, sicuramente nello show non mancherebbe di certo la danza. Lorella e Stefano, infatti, sono amici e colleghi e tra di loro c’è sempre stato un ottimo rapporto.

