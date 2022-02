“La farò piangere!”: Davide Silvestri mostra il suo lato oscuro, sta architettando un piano diabolico [VIDEO]

L’attore Davide Silvestri rivela la sua strategia: finalmente scopre le sue carte e dichiara lo scontro a fuoco con l’ex-amica al GF Vip.

Il reiterato avvento di Alex Belli nella casa del GF Vip non ha solamente smosso le acque tra le due rivali per antonomasia, Soleil e Delia. Di riflesso, il suo ritorno ha anche portato il diplomatico Davide Silvestri sull’orlo dell’esasperazione, come dimostra lo scorso prime time del programma. Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda, sotto gli occhi di tutti i concorrenti, un confessionale in cui l’attore di “Vivere” critica aspramente l’ex-amica Soleil Sorge, nonché la sua controversa liaison con Alex.

Soleil, in seguito, ha gettato il suo personale j’accuse a Silvestri, rendendogli pan per focaccia in sede di nominations: “Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi… Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia, e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo!“. Davide ha quindi promesso vendetta, come vedremo.

“Incoerente, deludente!”: Davide Silvestri lancia su Soleil una bordata senza pietà

Davide è rimasto ad ascoltare l’influencer, che ha proseguito: “Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato? Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho deciso di nominarti in puntata quando ho visto il confessionale, dove mi sparlavi alle spalle. Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato!“.

Silvestri, di rimando, ha inizialmente reagito con fair play: “Vuoi che ti dica quello che penso? Se lo faccio ti potrei ferire. Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente. Tu non sei una mia amica. Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Lo sapevo che mi avresti nominato. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso, basta!“. In seguito, l’attore ha rincarato la dose, sotto gli occhi attenti di Alex Belli. Nella privacy della cucina, l’attore ha promesso ritorsioni :”Se ne pentirà amaramente! Ricordati queste mie parole… Deciderò io quando sarà il momento… Ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere, preparati!“. Ecco il video della clamorosa ammissione:

#gfvip Davide “la pagherà amaramente, la umilierò, la farò piangere” il viscido stratega, quello a cui non frega vincere, il più subdolo, il più falso, ma Soleil ti ha sgamato già da allora, FUORI DAVIDE. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/eGyjxIgGi4 — GaME🎮OvEr (@gameoverrevoema) February 22, 2022

Troveranno seguito le minacce di Davide? L’attore sembra davvero sul piede di guerra…

The post “La farò piangere!”: Davide Silvestri mostra il suo lato oscuro, sta architettando un piano diabolico [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.